İstanbul'un 3. havalimanı Erdoğan'ın doğum günü olan 26 Şubat 2018'de açılacak

AKP'nin yeni genel başkanı olacak Binali Yıldırım, İstanbul'da yapılan üçüncü havalimanının tarihini açıkladı. Proje ismi "İstanbul Yeni Havalimanı" olan havalimanının ismine ilişkin tartışmalar sürerken AKP 2. Olağanüstü Kongresi'nde konuşan Yıldırım, havalimanın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın doğum günü olan 26 Şubat 2018'de hizmete açılacağını bildirdi.

Kulis: 3. havalimanına Erdoğan'ın adı verilecek, açılışı doğum gününde yapılacak

Binali Yıldırım'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Dünyanın en büyük havalimanını 26 Şubat 2018’de hizmete alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Sultan Fatih Mehmet gemileri karadan yürüttü, şimdi de Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu, Binali Yıldırım trenleri boğazın altından yürüttü."