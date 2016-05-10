Kulis: 3. havalimanına Erdoğan'ın adı verilecek, açılışı doğum gününde yapılacak

İstanbul’un Avrupa yakasının kuzeyinde Tayakadın ve Akpınar köyleri arasına yapılan 3. havalimanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adının verileceği belirtiliyor. Proje ismi "İstanbul Yeni Havalimanı" olan yeni havalimanının ismine ilişkin tartışmalar sürüyordu. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın 2018 yılının Şubat ayında ilk etabının açılacağını duyurduğu havalimanının açılış tarihi de Erdoğan’ın doğum günü olan 26 Şubat olarak belirlendi.

İhalesi 3 Mayıs 2013’te yapılan havalimanı için Cengiz, Mapa, Limak, Kolin, Kalyon Ortak Girişim Grubu’nun verdiği 22 milyar 152 milyon Euro’luk teklif kabul edilmişti. Temeli 7 Mayıs 2014’te atılan havalimanının 4 etapta tamamlanmasının ardından 150 milyon yolcu kapasitesiyle, ABD’deki Atlanta Havalimanı’nı geride bırakarak dünyanın en yüksek yolcu kapasiteli havalimanı olacağı duyurulmuştu.

Binali Yıldırım “Tayyip Bey

meraklısı değil” demişti

Geçen şubat ayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, havalimanına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isminin verilip verilmeyeceğine ilişkin iddialara “Biz havaalanını yaparız. Ondan sonra ne ad koyarlarsa koysunlar. Tayyip Bey meraklısı değil. Çok da sevmiyor böyle şeyleri. İsim konusu her zaman kavgaya neden oluyor. Havaalanı yapıyoruz, Merzifonu yaptık kavga oldu. Yozgat havalimanında da öyle oldu” yanıtını vermişti.

Erdoğan’dan şantiyeye denetleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’da dün (9 Şubat 2016) helikopterler 3. havalimanı ve 3. köprüyü denetlemişti. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Enerji Bakanı ve damadı Berat Albayrak, Orman Bakanı Veysel Eroğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı ile birlikte helikopterle inşaatların üzerinde tur atan Erdoğan, ardından 3. Havalimanı’nın bulunduğu alana inerek incelemelerde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilere burada havalimanı inşaatını yapan şirketlerin yetkilileri tarafından havalimanı inşaatında süren çalışmalarla ilgili 1.5 saatlik brifing verilmişti.