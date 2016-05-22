AKP kongresinde Erdoğan'ın mesajı okundu, herkes ayakta dinledi

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AKP 2. Olağanüstü Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Mesajı ayakta okuyan Divan Başkanı Bekir Bozdağ'a divan üyelerinin yanı sıra Genel Başkan adayı Binali Yıldırım ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile salondaki tüm partililer eşlik etti.

Cumhurbaşkanı'nın kongrede okunan mesajı şöyle:

"Cumhurbaşkanı yemini ettiğim gün, AKP’yle hukuki bağım kesilmiş olabilir ama sizlerle gönül bağım hiçbir zaman kesilmedi, inşallah hiçbir zaman da kesilmeyecek. Önümüzdeki dönemde yeni anayasa ve yeni yönetim sistemi arayışları çerçevesinde cumhurla başkanı, cumhurbaşkanıyla siyasi kadrosu arasındaki iklimi olumsuz etkileyen bu çarpık uygulamanın giderileceğine inanıyorum. Yakın siyasi tarihimizin en önemli demokratik olgunluklarından biri olarak değerlendirdiğim AK Parti 2. Olağanüstü Kongresi’nin başarılı geçmesini diliyorum. AK Parti kadrolarının teveccühüyle seçilecek genel başkanı ve sorumluluk üstlenecek arkadaşlarımı şimdiden tebrik ediyorum.

"Kurulduğu günden beri kaderi ülkenin ve milletin kaderiyle özdeşleşen AK Parti için bu kongreyi bir devir teslim anı, güç ve motivasyon tazelenmesi olarak görüyorum.

"Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması, yeni anayasa hazırlıklarının yapılması, bölgesel ve küresel krizlerin aşılmasında seçilecek genel başkana çok önemli görevler düşüyor.

"Kongrenin partinin tüm mensuplarına hayırlı olmasını diliyorum. 27 Ağustos 2014’te genel başkanlık görevini devrettiğim Prof. Davutoğlu’na yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum. Kongre salonundaki delegelere ve misafirlere selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın.

"Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak çerçevesinde tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum."