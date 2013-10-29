'İstanbullular bekledikleri güzel haberi Kasım'da alacak'

Cumhuriyetin 90. yılında Şişli Belediyesi, binlerce vatandaşın katılımıyla teknelerle 'Boğaz'da Fener Alayı' etkinliği düzenledi. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını vatandaşlarla birlikte çıktıkları 30 tekne ile boğazda coşkulu bir şekilde kutladı.

Etkinlikte gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Sarıgül, "Kasım önemli bir ay, güzel bir ay. Kasım ayı içerisinde bütün İstanbullular inşallah bekledikleri güzel bir müjdeli haberi alacaklar" dedi.

'50 islam ülkesi içinde Türkiye tek'

Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, Arnavutköy İskelesi'nde akşam saatlerinde başladı. Vatandaşlara teknelerde Türk bayrakları dağıtıldı. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, bindiği teknede yoğun ilgiyle karşılaştı. Sarıgül, "Çare Sarıgül", "Her yer Şişli, Her Yer Sarıgül" sloganlarıyla karşılandı. Şişli Belediye Başkanı Sarıgül, vatandaşların coşkusuna ortak olarak, Cumhuriyet'in yeni yaşını kutladı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Sarıgül, "90 yıl önce bu kararı alan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını bir kez daha mimnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. 50 İslam ülkesi var. 50 İslam ülkesi içinde inançlara saygılı laikle yönetilen tek ülke Türkiye Cumhuriyeti. Bu karar alınmamış olsaydı TÜrkiye cumhuriyeti varolurdu ama Afganistan, Pakistan gibi olurdu. O nedenle Cumhuriyet en büyük bayramımızdır. Cumhuriyet hepimizindir. Cumhuriyetimizi geliştireceğiz, güçlendiriceğiz. İnançlara saygılı 'Cumhuriyet' kararını veren o meclisi kutluyorum" diye konuştu. Cumhuriyet Bayramının boğazda tekne turuyla kutlanmasını değerlendiren Sarıgül, "Denizden İstanbul'a baktığın zaman çok daha güzel. Biz İstanbulluların denizden İstanbul'a bakmasını arzu ettik" diye konuştu.

'Kasım ayında haberi alacaksınız'

CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığı için adı geçen Sarıgül, bir gazetecinin 10 Kasım'da vatandaşlarla Ankara'ya gideceksiniz. Bunu bir mesaj olarak algılayabilir miyiz?" şeklindeki sorusuna "Kasım önemli bir ay, güzel bir ay. Kasım ayı İstanbul için de güzel bir ay olacak. Kasım ayı içerisinde bütün İstanbullular inşallah bekledikleri güzel bir müjdeli haberi alacaklar. Kasım ayında İstanbullular hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden, ötekisi olmayan bir anlayışla inşallah müjdeli haberi alacaklar." diye yanıt verdi.

Öte yandan Boğaz turuna katılarak cumhuriyet coşkusunu yaşayan vatandaşlar da Başkan Sarıgül'ü organizasyondan dolayı kutladı.