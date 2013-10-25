Gürsel Tekin'den basına: Sarıgül ile niye meşgul oluyorsunuz ki?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, gazetecilerin Mustafa Sarıgül ile ilgili soruları üzerine, "Sayın Sarıgül'ün ne zaman aday olup olmayacağını sayın Sarıgül'e soracaksınız. Siz olanla meşgul olun. Olmayanla niye meşgul oluyorsunuz ki? Biz işte ortadayız" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Anadolu İlleri Derneği'nin daveti üzerine Kocaeli'ye gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Başiskele İlçesi'nde İzmit Körfezi kenarındaki Welborn Otel'de gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Toplantıya, Tekin'in yanı sıra, CHP Kocaeli Milletvekili PM üyesi Hurşit Güneş, CHP Kocaeli İl Başkanı Yalçın Kuşkan ve Kocaeli Anadolu İlleri Derneği yöneticileri katıldı.

Burada partililerle sohbet edip gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Tekin, bir gazetecinin Mustafa Sarıgül'ün 5 Kasım tarihinde adaylığını açıklayacağına yönelik sorusu üzerine şunları söyledi:

"Sayın Sarıgül'ün ne zaman aday olup olmayacağını sayın Sarıgül'e soracaksınız. Siz olanla meşgul olun. Olmayanla niye meşgul oluyorsunuz ki? Biz işte ortadayız. Biz inşallah ayın 9'unda İstanbul halkının karşısına çıkacağız. Aslında 3'ü diye planlamıştık ama Alevi derneklerimizin mitingi olacak, aynı günde parti meclisimiz olduğu için ayın 9'unda İstanbul'da kent mağdurları ile beraber İstanbul halkı karşısına çıkacağız."

'Devlet de olsanız çetesiniz demektir'

Bir soru üzerine, ODTÜ olayları ile ilgili de açıklama yapan Gürsel Tekin, yasal olan bir şeyi gece yarısı yapmanın eşkiyalık sistemi olduğunu söyledi. Tekin, şöyle konuştu:

"Eğer gerçekten bir şey yasal zemine oturmuşsa, gece yarısı Toma ve polislerle niye giriyorsunuz? Devlet yasadışı bir iş yapar mı? Yasal olan birşeyi gece yarısı yapmak bir eşkiyalık sistemidir. Mesai saati ne zaman başlar? Sabah 8'dir. Sabah 8'de gelir işinizi yaparsınız. Çetelerle oraya giriyorsanız, devlet de olsanız çetesiniz demektir. Bunun başka izahı yoktur. Bir orman bir ağaç nasıl yetişiyor bunu hepimiz biliyoruz. Bu kenti yönetenler, İstanbul'u Ankara'yı yönetenler acaba hiç Bulgaristan'ın ötesine geçmiyorlar mı? Aşağıdan kendilerinin yönettiği kentlere baktıklarında utanmıyorlar mı? Bu utanç tablosundan kurtulacağız."

'Ana muhalefete bilgi verilmiyor'

MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile ilgili soru üzerine konuşan Tekin, şunları söyledi:

"Eskiden devletin kurumları vardı. Şimdi AK Parti'nin kurumları olduğu için ne diyeceğimizi şaşıyoruz. Bunlar çok önemli kurumlar. Milli İstihbarat Teşkilatı, emniyet, yargı, Cumhuriyet'in en önemli kurumlarıdır. Siyasi nezakat içersinde bu olup bitenlerle ilgili ana muhalefete bilgi verilmesi gerektiği inancı içindeyiz. Ben muhalefet yetkilisi olarak niye gazetelerde okuyayım. Ne diyeceğim bu süreçle ilgili. Hiçbir bilgim olmadığı halde buna ne diyeceğim ve nasıl yorum yapacağım. Eskiden hepinizin bildiği en ufak sorunda içerde ve dışarda olabilecek meselelerde kesinlikle parlemontoda sadece ana muhalefeti değil bütün siyasi partilerle bilgi paylaşılırdı. Doğrusu hiçbirşeyde bilgimiz yok. Ama elbette devletimizin kurumlarına gelebilecek dışardan her türlü saldırıya da kendimizi siper ederiz."

'Yandaş olmayan şirket bulursak anket yaptıracağız'

Bir gazetecinin "Anket çalışması yapıyor musunuz" sorusu üzerine Gürsel Tekin şunları söyledi:

"Anket çalışmasına parti karar verecek. Şu anda bir çalışma yok. Önümüzdeki günlerde bağımsız kamuoyu yoklamaları şirketi bulursak yaptırıcağız. Altını çizerek söylüyorum bağımsız, yani kamuda iş yapmayan, kamuda nemalanmayan, bakanlıklarda, belediyelerde nemelanmayan kamuoyu yoklaması şirketleriyle elbette yapacağız. Bir yandaş medya vardı şimdi yandaş kamuoyu yoklama şirketleri var. Onları da izlerken böyle siyaseten utanıyorum. Tarif ediyorlar. Dünyada kamuoyu şirketleri tomoğrafi gibidir. Hekime gidersiniz bir tomografi çekicem derseniz. Hekim de sizin tomoğrafiye göre tahlil yapar. Sizin 7 sülalenizi saymaz. Böyle birşey olmaz. İnşallah onları yapacağız."