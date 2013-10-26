'Mustafa Sarıgül CHP'ye başvuruda bulundu' iddiası

Mustafa Sarıgül'ün İstanbul İl Başkanı aracılığıyla bayram öncesi CHP'ye başvuru yaptığı iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun önündeki dilekçe 3 Kasım'da PM gündemine gelecek.

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün bayramdan kısa bir süre önce CHP ’ye resmen başvurduğu öne sürüldü. Ancak başvurunun PM’ye kadar gizlenmesi kararı alındı. Sarıgül’ün partiye dönüşü 3 Kasım’da toplanacak PM’de ele alınacak.

Vatan gazetesinden Kıvanç El'in haberine göre, dilekçe konusunda Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi olduğu ancak gizlendiği öğrenildi. 30 Ekim’de toplanacak MYK’da konunun gündeme gelip, dilekçenin PM gündemine sevk edilmesi bekleniyor. PM’de yapılacak oylamada Sarıgül’ün partiye dönüş kararı alınması beklenirken, gizli değil açık oylama yapılmasının da önerilmesi gündemde.

Partiye dönüş kararı alınmasının ardından Sarıgül aday adaylığını resmen açıklayacak. Sarıgül’ün 9 ya da 16 Kasım’ı düşündüğü belirtildi. 16 Kasım’da Kılıçdaroğlu’nun İstanbul programı olduğu, CHP liderinin 10 bin kişiyle karşılanmasının planlandığı ifade ediliyor. Sarıgül’e rozetini Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı bir programla takılması öngörülüyor.

Diğer adaylardan Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ise 9 Kasım’da resmen aday adaylığını açıklayacak. Tekin CHP’nin en zayıf olduğu ilçelerden olan Ümraniye’de “Kent Mağdurları” ile toplantı yaparak, aday adaylığını açıklayacak. Sarıgül’ün de büyük bir şovla adaylığını açıklamasının ardından sürecin çok uzatılmadan resmen adayın açıklanması bekleniyor. Sarıgül’ün adaylığına ise CHP kulislerinde kesin gözüyle bakılıyor.

Kılıçdaroğlu'ndan çağrı var

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , Kadın Girişimciler Derneği'nde (KAGİDER) düzenlenen toplantıya katıldı. Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamada "Biz aynı zamanda bölünme lüksü olmayan siyasal anlayışı temsil ediyoruz. Eğer çağdaş uygarlığı istiyorsak A partisi, B partisi, B hareketi... Bunların dışına çıkmak zorundayız. Türkiye Değişim Hareketi (TDH) var. Hepsini Cumhuriyet Halk Partisi 'ne davet ediyorum. Ayrışma lüksümüz yok. Ülkenin bu kadar sorunu var ve biz ayrışıyoruz. Herkes öyle bir noktaya geldi ki can cekişiyor biz ayrışıyoruz. Ayrışma lüksümüz yok. Cumhuriyetin ilkeleri bağlamında bir araya gelmek zorundayız" dedi.

Sarıgül'den ilginç tweet

Öte yandan Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de, Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili açıklamalarından kısa bir süre sonra tweet attı. Sarıgül'ün tweeti şöyle:

Seçim ekip işidir. En karizmatik, en hatip, en dinamik, en zeki siyasetçi bile olsanız, tek başınıza seçim kazanamazsınız.