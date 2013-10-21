Sarıgül, 'CHP'den üyelik daveti beklediği' iddiasını yalanladı

Akşam gazetesinde A. Rezzak Oral imzasıyla yayımlanan haberde, yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul adayı olabilmek için partiye üye olması gereken Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün, "CHP'ye ben kendim bir üyelik başvurusu yapmayacağım. Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve genel merkez davet sahibi olsunlar" dediği bilgisi yer aldı.

Habere göre, Sarıgül, "Eğer Baykal 'Sarıgül'ü istemiyorum' diyorsa bunun açıkça deklare edilmesini istiyorum. Baykal'ın böyle bir tavra girmesini de geçmişte aramızda yaşanan siyasi mücadeleden dolayı doğal karşılıyorum. Ancak bunun alenileştirilmesi gerektiği kanaatindeyim" diye konuştu. Mustafa Sarıgül daveti CHP yönetiminden beklediğinin altını çizerek, "Üyelik konusundaki yaklaşımımı koruyorum. CHP'ye ben kendim bir üyelik başvurusu yapmayacağım. Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve genel merkez davet sahibi olsunlar" dedi.

Genel Merkez 'Tüzük belli' dedi

Baykal cephesinden ise, bu habere, "Sarıgül klima rüzgarı bile değil, muhatap alınmaz. CHP üzerinden kendi PR'ını yapıyor. Başbakan izin vermedikçe CHP'den aday olmaz. Hakkındaki iddialar ve Kadir Topbaş'ı öptüğü görüntü yeter. Şimdi gerçeği gördü ben oynamıyorum diyor" yorumların yapıldığı iddia edilidi.

Sarıgül, haberi yalanladı

Sarıgül ise, bu haberi yalanlayan bir açıklama yaptı. Sarıgül, açıklamasınad, "Yurttaşlarımız beni nerede görmek istiyorlarsa orada yer alacağım" ifadesini kullanarak, "önümüzdeki yerel seçimlerde sosyal demokratların iktidarını gerçekleştirmek için bu süreci kararlılıkla devam ettireceğini" ve "önümüzdeki günlerde bu yolda daha güzel adımların atılacağına inandığını" söyledi.

Açıklama şöyle:

"Bugün bir gazetede "Başvurmayacağım, CHP Davet Etsin" başlığı ile yayımlanan haberde yerel seçimler öncesi yürüttüğümüz süreç ile ilgili düşüncelerimiz, yurttaşlarımızda ve Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde yanlış anlaşılmalara yol açabilecek şekilde yer almıştır. Bugüne kadar yürüttüğüm siyasi çalışmalarda her zaman, yurttaşlarımız beni nerede görmek istiyorsa orada yer alacağımı ifade ettim. Bu düşüncemde bugün de bir değişiklik yoktur. İstanbul halkının bize ve çalışmalarımıza gösterdiği ilgi ve teveccühü karşılıksız bırakmayacağımızı ve çalışmalarımızın bu yönde sürdüğünü bir kez daha vurgulamak isterim. Büyük bir demokratik buluşmayı sağlamak ve önümüzdeki yerel seçimlerde sosyal demokratların iktidarını gerçekleştirmek için, arkadaşlarımızla birlikte bir süredir yürüttüğümüz süreç, aynı kararlılık ve istikrarla devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde bu yolda daha güzel adımların atılacağına inanıyorum. Bu süreci olumlu sonuçlandırmak için bizim de üzerimize düşeni yerine getireceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın."