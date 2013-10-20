'Sarıgül'süz CHP tarihi yazılamaz'

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Hareketi üyesi gençlerle Şişli Kent Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. 'Çare Sarıgül', 'Halkçı Sarıgül' şeklindeki sloganlar eşliğinde salona gelen Sarıgül'e destek için gelenler kalabalık nedeniyle toplantının yapıldığı salona sığmadı. Şişli Belediye Başkanı Sarıgül'ün çocukluk ve gençliğine ilişkin fotoğraflarla başlayan barkovizyon gösterisinde Sarıgül'ün siyasi hayatı anlatıldı.

Sarıgül, gazetecilerin, 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'den aday olup olmayacağına' yönelik sorularını yanıtladı.

'164 bin arkadaşımızla sandıkları koruyacağız'

Seçimlerde görev yapacak sandık görevlilerinin hukukçular tarafından eğitileceğini belirten Sarıgül, “164 bin arkadaşlarımızla sandıkları korumak için hazırlık yapıyoruz” dedi. Sarıgül sözlerine şöyle devam etti:

“O bilgisayarlar var ya o bilgisayarlar... O bilgisayara bundan sonra değişim gençleri hakim olacak. Kara kara düşünmeye başladılar. Vatandaşlar oyunu veriyor ancak bakıyorlar ki sıkıntılı gidiyor 'elektrikleri kesin istediğiniz düzenlemeyi yapın'… Yok öyle yağma. Böyle gelmiş böyle gitmeyecek.”

'CHP'li başkanlar karşılayacak inşallah'

Türkiye genelinde 718 miting yaptıklarını belirten Sarıgül, mitingler sırasında gittikleri yerlerde AKP, BDP, MHP, DSP belediye başkanları tarafından karşılandığını ancak CHP'li başkanlar tarafından karşılanmadığını iddia ederek, “CHP belediye başkanlarımız da karşılamaya başlayacak inşallah” diye konuştu.

'Herkes 4 AKP'liyi ikna etsin'

AKPli vatandaşların da kendisine oy vermeye hazır olduğunu söyleyen Mustafa Sarıgül, “AKPliler de bize oy vermeye hazır, onlar da değişim istiyorlar. Sizlerden ricam 4 tane AKP'ye oy veren kardeşimizi ikna edeceksiniz” diye konuştu.

Konuşması sık sık sloganlarla ve alkışlarla kesilen Sarıgül oğulları Emir ve Ömer'i sahneye çağırdı. Çocuklarını kucaklayıp öpen Sarıgül, “Yüzünüzü kara çıkaracak hiçbir şey yapmadım” diyerek gözyaşı döktü. “Hakkımda verilmiş bir karar, bir soruşturma yok” diyen Sarıgül, “Ne yaptımsa çocuğumun rızkını helal yollardan kazanmak için yaptım. Bütün soruşturmalar yapıldı. En büyük soruşturma da CHP disiplin kurulu tarafından yapıldı. Soruşturmaların hepsi reddedildi. Çünkü onların hepsi siyasiydi günü kurtarmak içindi” şeklinde konuştu.

'Kılıçdaroğlu'yla dostane bir sohbetimiz oldu'

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarıgül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'den aday olup olmayacağı sorusuna net cevap vermedi. Sarıgül, bir gazetecinin CHP'ye katılma konusunda “Bu kördüğüm nasıl çözülecek” şeklinde soru sorması üzerine, “Bu kördüğüm değil, aksine düğümleri çözmek için meydanlardayız. Önümüzdeki günler sıcak günler olacak. Bu günlerde milyonlarca yurttaşımızın arzu ettiği gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağız” şeklinde yanıt verdi.

Kurban Bayramı vesilesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'yla bayramlaştığını söyleyen Sarıgül "Kılıçdaroğlu'nun bayramını kutladım, çok sıcak dostane bir sohbetimiz oldu. Ama bu bayram sohbetiydi. Önümüzdeki günlerde bu bayram sohbeti siyasi sohbete ne kadar dönüşür, tekrar değerlendireceğiz" dedi.

'CHP'de Sarıgül olmadan tarih yazılmaz'

'CHP'den davet mi bekliyorsunuz' şeklinde bir soru üzerine ise Sarıgül, “Mustafa Sarıgül CHP Gençlik kollarının Türkiye'ye bir emanetidir. CHP'de görev yapan birçok arkadaşımız var ama ben o arkadaşlardan çok daha önce CHP'deydim. CHP tarihi bir gün yazılacaksa, Mustafa Sarıgül olmadan o tarihi yazmak mümkün değildir" diye konuştu.

Anket çalışmalarının devam ettiğini belirten Sarıgül, “Anketler ve yurttaşlarımızın takdir duygusu beni nerede görmek istiyorsa, bunu en iyi şeklide değerlendireceğim. Yurttaşlarımızın büyük bir bölümü Mustafa Sarıgül'ü CHP'de görmek istediklerini beyan ediyorlar” dedi. 'Önümüzdeki günlerde çok sıcak gelişmeler olacak' diyen Sarıgül, "Bu hafta yoğun olarak değerlendirme toplantılarımız devam edecek. Önümüzdeki hafta inşallah hayırlı olur" şeklinde konuştu.

Sarıgül, CHP'den bir davet olup olmadığı şeklinde bir soruya ise "Milyonlarca yurttaşımızdan çok yoğun davetler var" diye yanıt verdi. Sarıgül, Gürsel Tekin'in aday adaylığı konusunda ise "Aday adayı tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Medeni cesaretleri vardır. Güzel bir olaydır. Ankara'daki arkadaşlarımızın daha çok Başbakanlığa yürümesi lazım' diye düşünüyorum" dedi.