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Politika

Mustafa Sarıgül'den 'ampullü tweet'

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül sosyal medya aracılığıyla AKP'ye göndermede bulundu

26 Ekim 2013 22:12

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Twitter'dan paylaştığı bir fotoğrafın altına, "Her ampulün bir ömrü var, vakti gelince değiştirmek gerekir. Cebit Bilişim Fuar'ını gezmeye devam ediyorum" yazdı.

CHP 'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için adı öne en çok çıkan isim olan ve bugün Genel Başkan Kemal KIlıçdaroğlu tarafından, 'Türkiye Değişim Hareketi ile birlikte' partiye katılmaya davet edilen Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül,  Twitter'daki hesabı üzerinden Adalet ve Kalkınma Partisi 'ne gönderme yapan bir fotoğraf paylaştı.

CNR’daki Cebit Bilişim Fuarı'nı gezen Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, bir 'LED ampul' standının önünde çektirdiği fotoğrafı, Twitter'daki takipçileriyle paylaştı. Sarıgül fotoğrafın altına "Her ampulün bir ömrü var, vakti gelince değiştirmek gerekir. Cebit Bilişim Fuar'ını gezmeye devam ediyorum" diye yazdı.

 

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