İstanbul'daki imam hatip lisesinde erkek ve kız öğrenciler birbirini görmeyecek!

İstanbul Esenler’de bulunan Akşemsettin İmam Hatip Lisesi’nde karma eğitim kaldırılarak, erkek ve kız öğrencilerin ayrı saatlerde eğitim gördüğü uygulamaya geçildi. Eğitim döneminin başından itibaren erkek öğrenciler sabahçı, kız öğrenciler ise öğlenci olarak eğitim görüyor.

Okuldan Evrensel gazetesinden Uğur Zengin’e konuşan, ancak isim vermek istemeyen eğitimciler, “İslam ahlakı” gerekçesiyle kız ve erkek öğrencilerin ayrıldığını, “erkek öğrencilerin kız öğrenciler için kavga etmesinin engellenmesi”nin amaçlandığını söyledi.

Okul müdürü Cavit Coşkun, memur olduğunu, bizim de veli olmadığımızı belirterek herhangi bir yayın organına açıklama yapamayacağını söyledi.

Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden ismini vermeyen bir yetkili ise, “İmam hatip olduğu içindir” derken Şube Müdürü sözlü açıklama yapamayacağını ifade etti.

‘Aynı kampus içinde düşünmeyelim’

TBMM Başkanvekili AKP’li Sadık Yakut, “Maalesef şimdiye kadar kız ve erkek öğrencilerin birlikte eğitim yaptırılmasını büyük bir yanlışlık olarak değerlendiriyorum. İnşallah bu yanlış önümüzdeki dönem içinde düzeltilecek” demişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Milli Eğitim Bakanlığı yöneticilerinin bulunduğu toplantıdaki ses kaydına yansıyan, “Yeni planlanan okulları da ya kız ya erkek olarak planlayalım. Yani şimdi yeni planlananlarda ‘hem kız hem erkek olarak’ gelen projeler oluyor. Onları ortaokul ve lise diye çevirelim. Yani kız-erkek aynı kampus içinde düşünmeyelim” sözleri de büyük tartışma yaratmıştı.

Eğitim Sen’den tepki

Akşemsettin İmam Hatip Lisesi’ndeki bu uygulamaya Eğitim Sen’den de tepki geldi. Eğitim Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Hüseyin Özev, hükümetin karma eğitimi kaldırılma amacının gizli saklı olmadığını söyledi. Hamlelerin yavaş yavaş yapıldığını belirten Özev, “İmam Hatiplerde karma eğitim hedef alındı. Bu hamlelerin tepki çekip çekmediğine bakılıyor” dedi. Ortaokul öğrencilerinin kendi kararlarını veremeyecek yaşta olduğunu ifade eden Özdev, “Karşı cinsi tanımadan büyüyen birey karşı cinsi tabu olarak değerlendirecek. Laik demokratik bir ülkede bu tip uygulamalar kabul edilemez. Dünyada uygulanan eğitim modeli karma eğitimdir” diye konuştu.

Prof. Dr. Değirmencioğlu: Önyargılı bireyler yetişir

Prof. Dr. Serdar Değirmencioğlu, erkek ve kız öğrencileri ayıran yaklaşımın hükümetin diğer uygulamalarıyla da uyumlu olduğunu söyledi. “Mümkün olduğunca kızlarla erkeklerin temasını azaltılarak, toplum mahrem namahrem şeklinde ayrılıyor” dedi. Hükümetin benzer uygulamaları yavaş yavaş hayata geçireceğini kaydeden Değirmencioğlu, bazı yerlerde ise işgüzar yöneticiler tarafından uygulamanın daha erken yaşama geçirildiğini ifade etti.

Bu gençlerin ilerleyen yıllarda büyük sorunlar yaşayabileceğini vurgulayan Değirmencioğlu:

“İnsanlarla cinsiyet üzerinden iletişim kuran, önyargılı bireyler olarak yetişecekler” dedi. Öğrencilerin evde, mahallede baskılarla karşılaşmalarının söz konusu olduğunu söyleyen Değirmencioğlu, ayrıca şunları söyledi: “Bu bir çeşit kuşatmayı andırıyor. Erkek ve kadının ‘fıtratlarının’ ayrı olduğunu, kadının yerinin çok değerli ama ‘fıtratının’ ayrı olduğu anlatılacak. Okul genci hayata hazırlama ufkunu açmak istiyorsa farklı olanı birbirinden uzak tutmamalıdır. Okul toplumun aynası olarak gösterilmelidir.”