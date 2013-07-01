Zekeriya Yapıcıoğlu: Karma eğitime son verilmeli, 'cinsel sapma' tedavi edilmeli

Parti’nin Ankara’da yapılan 1. Olağan Büyük Kongresi’nde Genel Başkanlık görevini Mehmet Hüseyin Yılmaz’dan devralan Zekeriya Yapıcıoğlu, ‘cinsel sapma’ diye nitelediği cinsel yönelimlerin derhal tedavi edilmesi gereken hastalık olduğunu söyledi.

Mlliyet gazetesinden Namık Durukan'ın haberine göre, 1. Olağan Kongresi’nde koltuğunu yeni genel başkan Yapıcıoğlu’na devreden Yılmaz, başörtüsü yasağının hala devam ettiğini söyleyerek, iktidarı ‘sisteme entegre olmakla’ suçladı ve “Kılık kıyafet yönetmeliğinde basit bir değişiklik dahi yapmıyorlar”dedi.

Tek liste ile yapılan kongrede genel başkanlığa seçilen avukat Zekeriya Yapıcıoğlu ise Kürt sorununun “İslam kardeşliği” ile çözüleceğini savundu. Kamu kurum ve kuruluşlarında “Tesettür serbestisi” isteyen Yapıcıoğlu, “Karma eğitime son verilmeli“ dedi. Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

“Kız ve erkek okulları açılmalıdır. Alkol, uyuşturucu, eşik altı masajlar, gayrı ahlaki yayınlar aklı olumsuz etkileyen ve sağlıklı düşünmenin önündeki en belirgin engellerdir. Bu engeller de kaldırılmalıdır. Ahlaksızlık ve toplumun ahlaki yapısını bozacak davranışlar, özgürlük maskesi altında hoş görülemez. Sapıklık özgürlük değildir. Cinsel sapmalar hastalıktır ve derhal tedavi edilmelidir.”

Yapıcıoğlu, Diyarbakır’da Hizbullah ana davasına giren avukatlar arasında yer alıyordu. Dört kadının yönetim kademelerinde görev aldığı kongre dua ve toplu ibadet ile son buldu. Kongreye AKP Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz, AKP Mardin milletvekili Abdurrahim Akdağ, HAKPAR’ın Genel Başkan Yardımcısı Reşit Deli, KADEP Genel Sekreteri Nizamettin Maskan, Ayyıldız Partisi Genel Başkanı Serap Gülhan ve Şeyh Sait’in torunu Abdullilah Fırat da misafir olarak kongreyi izledi.