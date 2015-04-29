İstanbul Valiliği '1 Mayıs'ta Taksim yasak' dedi

İstanbul Valiliği sendikaların ve sivil toplum örgütlerinin 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlama talebini reddetti.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Sivil Toplum Kuruluşları ve sendikalar tarafından talep edilen Taksim Meydanı ve civarı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için uygun görülmemiştir" ifadeleri yer aldı.

DİSK, KESK, TTB, TMMOB, 1 Mayıs'ta Taksim'e çağrı yapmıştı.

AİHM, 2012 yılında verdiği kararda 1 Mayıs'ta Taksim'de toplantı ve yürüyüş düzenlenmesinin bir hak olduğuna hükmetmişti.

Ayrıntılar geliyor...