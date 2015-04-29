Emniyet'ten 1 Mayıs hazırlığı: Taksim’de 10 bin polis görevlendirildi

İstanbul Valisi Vasip Şahin’in “Taksim’e izin vermeyeceğiz”açıklamasının ardından İstanbul Emniyeti, Taksim Meydanı ve çevresine yaklaşık 10 bin polisi görevlendirme kararı aldı.

Hürriyet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre, Taksim Meydanı’nın demir bariyerlerle çevrileceği 1 Mayıs’ta, polisler TOMA’larla İstiklal Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Mete Caddesi, Gümüşsuyu, Sıraselviler ve Divan Kavşağı ile Şişli’de DİSK önünde, Beşiktaş Meydanı’nda ve Dolmabahçe’de bekleyecek. Okmeydanı, Dolapdere, Gazi Mahallesi, Gülsuyu, Sancaktepe’de de çevik kuvvet ekipleri bulunacak.

İzinlerin kaldırıldığı İstanbul Emniyeti, diğer şehirlerden de takviye polis görevlendirirken, gün boyu polis helikopterleri görüntü alarak canlı olarak MOBESE merkezine aktaracak.

Yenikapı-Hacıosman metrosu, Osmanbey ve Şişhane durakları arasında hizmet vermeyecek. Kabataş-Taksim füniküler hattı da 1 Mayıs günü kapatılacak.