T24 LogoT24 Logo
Yaşam

1 Mayıs'ta da elektrikler kesilecek!

Fatih, Eyüp, Küçükçekmece, Şişli ve Esenyurt'un bazı bölgelerinde 1 Mayıs Cuma günü elektrik kesintisi uygulanacak

29 Nisan 2015 11:12

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, tesis yatırım , bakım ve onarım nedeniyle Fatih 'in Kocamustafapaşa Mahallesi'nin Koca Mustafapaşa, Kuva-yi Milliye caddeleri ile Şehit Turan Topal, Berber Şefik, Emirler Çeşmesi, Kader, İzci Türk, Şırlayan, Cambaziye Mektebi sokaklar ve civarına saat 15.00-19.00 arasında elektrik verilemeyecek.

Fatih'te Süleymaniye Mahallesi'nin Tesbihçi, Ağızlıkçı, Mangalcı, Şahande sokaklar ile İsmetiye Caddesi ve civarı saat 10.00-14.00, Mevlanakapı Mahallesi'nin Mevlana, Küçük Saray, Yayla caddeleri ile Hasırcı Melek, Necef, Asmalı Aktar, Katip Murta Cami, Çorlulu Alipaşa, Masar Efendi, Kaşıkçı Mektebi, Şeyh Celal sokaklar ve civarı saat 19.00-22.00, Taya Hatun Mahallesi'nin Bezciler, Celal Ferdi Gökay, Sultan Mektebi, Aynacılar, Kılıçlar, Mahmutpaşa, Raştıkçı sokaklar ve civarı saat 09.00-12.00 arasında elektrik alamayacak.

Eyüp'ün Defterdar Mahallesi Fıçıcılar ve Samancılar sokakları ile Otakçılar ve Eyüp Bulvarı caddeleri ve civarında 08.30-19.30, Küçükçekmece'de Kartaltepe Mahallesi'nin Özbey, Dilek, Hisar, Tezcan, Değer, Ayla, Yalçın, Karadeniz, Şirin, Güler sokakları ile Köyümkent Blokları 08.00-18.00 saatlerinde, Şişli'de 19 Mayıs Mahallesi'nin 19 Mayıs Caddesi ile Şeker, Yaşar Doğu, Mumcu, Al Karanfil, Dr. Hüsnü İsmet Öztürk, Hamit Kaplan sokaklarına 09.00-15.00 saatlerinde elektrik verilmeyecek.

Esenyurt'ta ise Atatürk Mahallesi'nin Saka, Kendir, Papağan sokakları ve civarında 08.00-18.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak. 

ETİKETLER

1 mayıselektrik kesintisiistanbul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24