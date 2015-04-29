1 Mayıs'ta da elektrikler kesilecek!

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, tesis yatırım , bakım ve onarım nedeniyle Fatih 'in Kocamustafapaşa Mahallesi'nin Koca Mustafapaşa, Kuva-yi Milliye caddeleri ile Şehit Turan Topal, Berber Şefik, Emirler Çeşmesi, Kader, İzci Türk, Şırlayan, Cambaziye Mektebi sokaklar ve civarına saat 15.00-19.00 arasında elektrik verilemeyecek.

Fatih'te Süleymaniye Mahallesi'nin Tesbihçi, Ağızlıkçı, Mangalcı, Şahande sokaklar ile İsmetiye Caddesi ve civarı saat 10.00-14.00, Mevlanakapı Mahallesi'nin Mevlana, Küçük Saray, Yayla caddeleri ile Hasırcı Melek, Necef, Asmalı Aktar, Katip Murta Cami, Çorlulu Alipaşa, Masar Efendi, Kaşıkçı Mektebi, Şeyh Celal sokaklar ve civarı saat 19.00-22.00, Taya Hatun Mahallesi'nin Bezciler, Celal Ferdi Gökay, Sultan Mektebi, Aynacılar, Kılıçlar, Mahmutpaşa, Raştıkçı sokaklar ve civarı saat 09.00-12.00 arasında elektrik alamayacak.

Eyüp'ün Defterdar Mahallesi Fıçıcılar ve Samancılar sokakları ile Otakçılar ve Eyüp Bulvarı caddeleri ve civarında 08.30-19.30, Küçükçekmece'de Kartaltepe Mahallesi'nin Özbey, Dilek, Hisar, Tezcan, Değer, Ayla, Yalçın, Karadeniz, Şirin, Güler sokakları ile Köyümkent Blokları 08.00-18.00 saatlerinde, Şişli'de 19 Mayıs Mahallesi'nin 19 Mayıs Caddesi ile Şeker, Yaşar Doğu, Mumcu, Al Karanfil, Dr. Hüsnü İsmet Öztürk, Hamit Kaplan sokaklarına 09.00-15.00 saatlerinde elektrik verilmeyecek.

Esenyurt'ta ise Atatürk Mahallesi'nin Saka, Kendir, Papağan sokakları ve civarında 08.00-18.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.