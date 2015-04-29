1 Mayıs'ta metro seferleri yapılacak mı?

1 Mayıs cuma günü Taksim'e giden metro ve füniküler seferleri iptal edildi. Ayrıca İstanbul Hava Sahası üzerinde uçuş yapacak hava araçlarına izin verilmeyecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nda, Levent-Yenikapı, Kabataş Taksim ve füniküler seferlerinin yapılamayacağını açıkladı. Ayrıca konuyla ilgili metro istasyonlarına asılan duyuruda, belirtilen tarihte metro seferlerinin Levent - Hacıosman arasında yapılacağı açıklandı.

Cumartesi sefer saatleri uygulanacak

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri, (İETT) 1 Mayıs Cuma günü resmi tatil nedeniyle Cumartesi sefer saatleri uygulanacağını duyurdu.

‘Notam verildi’

1 MAYIS Emek ve Dayanışma Bayramı nedeniyle Cuma günü İstanbul Hava Sahası üzerinde helikopter gibi görerek şartlarda uçuş yapacak hava araçlarına izin verilmeyecek.

Notam olarak adlandırılan ve pilotların uçuş öncesinde bilgilendirme amaçlı yayınlanan yasağa göre, 1 Mayıs'ta gün doğumundan gün batımına kadar, Beyoğlu-Taksim Meydanı, Şişli-Mecidiyeköy, Fatih-Saraçhane, Beşiktaş-Dolmabahçe, Kadıköy-İskele Meydanı ve civarı görerek şartlarda uçuş yapacak hava araçlarına kapatıldı. Bu bölgelerde sadece Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ve askeri hava araçları uçabilecek.

Notam nedir?

Uçucu personele uçuş ve uçuş emniyeti ile ilgili herhangi bir havacılık, hizmet, kolaylık, yöntem veya tehlikenin varlığını, koşullarını ya da değişikliğine özgü bilgileri zamanında bildirmek amacıyla yapılan bir duyurudur. Notam bilgisini almadan pilotlar havalanamazlar.