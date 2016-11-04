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Kültür-Sanat

İstanbul Tiyatro Festivali'nin başvuruları, 4 Kasım'da başlıyor

21. İstanbul Tiyatro Festivali 2018 yılında da dünyaca ünlü, tiyatro ve dans toplulukları ile Türkiye’den gösterileri, İstanbul’un farklı mekânlarında izleyiciyle buluşturacak

04 Kasım 2016 02:49

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından iki yılda bir düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali’nin yerli proje başvuruları 4 Kasım - 31 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. 2018 Mayıs’ında düzenlenecek festivale katılmak isteyen yerli tiyatro topluluklarının tiyatro.iksv.org adresindeki başvurunu formunu doldurmaları gerekiyor. İki aşamalı bir değerlendirme sonucunda belirlenecek sonuçlar ise haziran ayında e-mail yoluyla duyurulacak. Başvuru yapacak yerli yapımların daha önce İstanbul’da sahnelenmemiş olması koşulu var.

Festival, geçtiğimiz Mayıs ayında ‘Merhametliler’, ‘Her gün Biraz Daha’ ‘Godot’yu Beklerken’ ve ‘Üç Kız Kardeş’in de aralarında bulunduğu toplamda 30 yerli ve yabancı oyuna ev sahipliği yapmıştı. 2018 programı ise henüz belli olmayan festivalin ayrıntıları ilerleyen günlerde duyurulacak.

 

 

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