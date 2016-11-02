'Joko’nun Doğum Günü' tekrar izleyicisiyle buluşuyor

Yolcu Tiyatro, çağdaş sanat hayatının önde gelen isimlerinden Fransız yazar Roland Topor’un ‘Joko’nun Doğum Günü’ adlı eserini, 12 Kasım Cumartesi günü 20.30’da Sahne Pulcherie'de tekrar izleyicisiyle buluşturuyor.
Acımasız ve çarpıcı bir kara mizah örneği olan ‘Joko’nun Doğum Günü’, halkın sırtına oturup işlerini keyifle sürdürenlerle bunlara ses çıkarmayan insanların öyküsünü anlatıyor.
Roland Topor'un yazdığı, Mine G. Kırıkanat'ın çevirdiği oyunun yönetmenliğini, 'Karanlığın Ötesinden Gelen Sesler’ ve ‘Kapıların Dışında’ oyunlarının yönetmeni Ersin Umut Güler yapıyor.
Yüksek performans gerektiren hareket tasarımı ile 'projection Mapping' teknolojisini birleştirerek sahnelenen oyunun oyuncu kadrosunda Tolga İskit, Ayşe Tunaboylu, Cenk Dost Verdi, Efe Ünal, Merve Dağlı, Yasemin Ertorun, Burak Üzen ve Sercan Dede yer alıyor.
Sistemin, insan bedenini ve aklını kontrol altına alma hırsını, ezen ezilen ilişkisi üzerinden absürd bir anlatım biçimi ile anlatan oyun; su deposunda işçi olarak çalışan Joko'nun başından geçenleri anlatıyor.
Joko “Bir de sizleri taşımaya başladığımdan beri yere bakıyorum hep, daha önce göğe bakardım.” cümlesiyle de başkalarının sırtına binip keyfini sürenlerle bu duruma ses çıkarmayan insanların durumunu sahneye taşıyor..
12 Kasım Cumartesi saat 20:30’da Sahne Pulcherie'de olacak olan oyun, insanın başkalarını sırtında taşımayı kabul etmesiyle, benliğini kaybetme hikayesini acı çekme ve çektirme ekseninde ortaya koyuyor.
Tarih: 12 Kasım Cumartesi
Yer: Sahne Pulcherie
Saat: 20.30
Biletler: Biletix’ten ve oyun günü gişeden temin edilebilir.
Rezervasyon: 0507 706 81 21
Kasım Ayı Programı
12 Kasım Cumartesi 20:30 Sahne Pulcherie
20 Kasım Pazar 18:30 Ortaköy Afife Jale Sahnesi
29 Kasım Salı 20:30 Ortaköy Afife Jale Sahnesi
Yazan: Roland Topor
Yöneten: Ersin Umut Güler
Çeviri: Mine G. Kırıkkanat
Hareket Tasarımı: Selçuk Göldere
Production Desing, Sound Desing, Animasyon Post Production : Tufan Dağtekin
Kostüm Tasarımı: Makbule Mercan
Işık Tasarım: Alev Topal
Sahne İllüstrasyonları: Can Badur
Oyun Fotoğrafları: Orhan Cem Çetin / Saygın Serdaroğlu