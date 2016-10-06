Şehir Tiyatroları perdelerini 'Saadet Hanım' ile açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 2016/2017 tiyatro sezonunu, 5 Ekim Çarşamba günü Ahmet Levent Pala’nın yazdığı Tolga Yeter’in yönettiği 'Saadet Hanım' adlı oyun ile Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde açtı.

'Saadet Hanım', sezon boyunca İstanbul Şehir Tiyatrosu’nun çeşitli sahnelerinde seyircisiyle buluşacak. İlk gösterimine 5 Ekim'de başlayan oyun, 8 Ekim'e kadar ve 12-15 Ekim tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde oynamaya devam ederken, 27-29 Ekim tarihleri arasında ise Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde olacak.

Oyun Hande Ören’in dramaturjisi, Emra Albayrak Şahin’in sahne tasarımı, Zuhal Soy’un giysi tasarımı, Murat İşçi’nin ışık tasarımı, Selim Can Yalçın’ın müzikleri, Levent Akman’ın efektleri, Emre Şen’in reji asistanlığı ve Tolga Yeter’in rejisi ile sahneleniyor.

Oyunda Arda Alpkıray, Cafer Alpsolay, Çağlar Ozan Aksu, Elyasa Çağlar Evkaya, Esen Koçer, Hazal Uprak, Müslüm Köse, Nilgün Kasapbaşoğlu, Selim Can Yalçın, Serap Doğan, Şenay Bağ, ve Vildan Türkbaş rol alıyor.

Oyunun konusu

Tenha bir banka şubesi, günün öğle saatleri. Emekli ilkokul öğretmeni Saadet Yurtlu parasını çekmek için bankaya gelir. Bugün aynı zamanda oğlu Sermet’in de doğum günüdür ve oğlu için sürpriz bir doğum günü kutlaması planlamaktadır. Ancak bugüne dair sürprizleri olan sadece Saadet Hanım değildir ve birkaç dakika sonra bankada yaşanacaklar Saadet Hanım’ın bütün planlarıyla beraber hayatını da altüst edecektir.

Oyun takvimi

5 Ekim Çarşamba saat 20:30 Kadıköy Haldun Taner Sahnesi

6 Ekim Perşembe saat 20:30 Kadıköy Haldun Taner Sahnesi

7 Ekim Cuma saat 20:30 Kadıköy Haldun Taner Sahnesi

8 Ekim Cumartesi saat 15:00 -20:30 Kadıköy Haldun Taner Sahnesi

12 Ekim Çarşamba 15:00 – 20:30 Kadıköy Haldun Taner Sahnesi

13 Ekim Perşembe 20:30 Kadıköy Haldun Taner Sahnesi

14 Ekim Cuma 20:30 Kadıköy Haldun Taner Sahnesi

15 Ekim Cumartesi 15:00 – 20:30 Kadıköy Haldun Taner Sahnesi

27 Ekim Perşembe 20:30 Kadıköy Haldun Taner Sahnesi

28 Ekim Cuma 20:30 Kadıköy Haldun Taner Sahnesi

29 Ekim Cumartesi 15:00 – 20:30 Kadıköy Haldun Taner Sahnesi

Ahmet Levent Pala hakkında

‘Rina’ ve ‘Kimsin Sen’ gibi filmlerin senaristi olarak tanınan Ahmet Levent Pala’nın daha önce sahnelenen bir başka tiyatro oyunu olan ‘İntihar Süsü’ ise 2011 yılında, Madrabaz’ın yapımcılığında, İhtiyar-Nuri’nin sahne tasarımı, Murat Demir’in se ve ışık tasarımı ve Ahmet Levent Pala’nın rejisi ile BKM’de sahnelenmişti.

Oyunda, Zeynep Coşkun, Erdem Sakalıbüyük rol almıştı.