Tiyatro sezonu açıldı; işte en iddialı 10 oyun

Yağışlı ve serin havaların etkisini hissetmeye başladığımız şu zamanlarda tiyatrolar da birer birer perdelerini açmaya başladı. Birbirinden iddialı oyunlarıyla dikkat çeken özel tiyatrolar bu sezon da adlarından sıkça söz ettirecek gibi duruyor.

CNN Türk'ün derlediği, geçtiğimiz sezonlarda ses getiren ve henüz ilk defa seyirciyle buluşmanın heyecanını yaşayan 10 oyun şöyle:

1- Kundakçı - Oyun Atölyesi

Yazar Grigory Gorin’in oyunu 'Kundakçı', Haluk Bilginer’in çevirisi ve Muharrem Özcan’ın yönetimiyle Oyun Atölyesi sahnesinde. Bu sezonun yeni oyunlarından biri olan Kundakçı’nın oyuncu kadrosunda ise Tuna Kırlı, Devrim Özder Akın ve Muharrem Özcan gibi oyuncuları görüyoruz.

“Sene M.Ö. 356... Pazarcı Herostratos dünya harikası Artemis Tapınağı’nı yakar. Peki neden? Oyun mu? Kumpas mı? Komplo mu? Şöhret aşkı mı? Peki kutsal Artemis Tapınağı’nın kundaklanması, efendiler ve ezilenler dünyasında nasıl bir yangına neden oldu? Kundakçı Herostratos bir terörist mi yoksa kahraman mı? Sene M.Ö. 356... Pazarcı Herostratos dünya harikası Artemis Tapınağı’nı yakar. Peki neden? Oyun mu? Kumpas mı? Komplo mu? Şöhret aşkı mı? Peki kutsal Artemis Tapınağı’nın kundaklanması, efendiler ve ezilenler dünyasında nasıl bir yangına neden oldu? Kundakçı Herostratos bir terörist mi yoksa kahraman mı?”

2- Pencere - Oyun Atölyesi

David Hare’in kaleminden bir oyun olan Pencere salonları doldurmaya bu sezon da devam ediyor. Birkan Uz’un yönetmenliğini üstlendiği oyunda Esra Bezen Bilgin, Haluk Bilginer ve Kürşat Demir gibi başarılı oyuncular boy gösteriyor.

“Tom ve Kyra... Farklı dünya görüşleri olan bir kadın ve bir adam... İlişkilerinin bitmesinden 3 yıl sonra Tom'un Kyra'yı ziyaret etmeye karar verdiği o soğuk gecede, tüm yargılarından kurtulup yeni bir hayat kurabilecekler mi?”

Ayrıntılı bilgi için: www.oyunatolyesi.com

3- Bunu Ben de Yaparım – DOT

Geçtiğimiz sezon seyircisiyle buluşan İbrahim Selim’in tek kişi olarak oynadığı oyun Bunu Ben de Yaparım bu sezon da Tiyatro Dot sahnesinde olmaya devam ediyor.

“Dave, evli ve iki çocuk babası. İşi, insanların rahatsız edilmeden eğlenmelerini sağlamak. Olayı, 1.83 boyunda 85 kilo bir adam olmak. Ama bazen nasıl biri olduğunu unutuyor, nasıl göründüğünü. Aslında Dave başka bir şey yapmak istiyor. Ama ne yapacağını bilmiyor. Bunun üzerine çok da düşünmüyor.

Lisa, Dave’i çok seviyor. Dünyalar kadar. Bazen Dave’e seçme şansı olsaydı ne olmak istediğini soruyor. Dave, Lisa’nın onun iyiliğini düşündüğünü biliyor; Lisa onun hayatı hakkında düşünmesini istiyor, artık yaşlandığını fark etmesini ve bunun gibi şeyleri… Aslında haklı. Dave artık 38 yaşında. Adam gibi bir eğitimi yok. Adam gibi bir işi yok.”



4- Nefesinizi Nasıl Tutarsınız? - DOT

Geçtiğimiz şubat ayında oyunun yazarı Zinnie Harris’in de katılımıyla gerçekleştirilen okuma tiyatrosunun ardından Dot, Nefesinizi Nasıl Tutarsınız oyununun yeni sezonda Murat Daltaban’ın yönetimiyle sahnede olacağını duyurdu. Oyun, Kasım’da seyircisiyle buluşacak.

Ayrıntılı bilgi için: www.go-dot.org

5- Kozalar - Pangar

Demet Evgar önderliğinde kurulan Pangar Tiyatro’nun yeni oyunu Kozalar, Uluslararası Avignon Festivali’nin ardından Türkiye’de de prömiyerini yapıyor. Usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu’nun yönettiği oyunda Demet Evgar, Binnur Kaya ve Esra Dermancıoğlu’nu seyredeceğiz. Oyun, 25 ve 30 Ekim tarihlerinde Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde seyircisiyle buluşacak.

“Toplumun dayattığı değer yargıları, bastırılmış arzular, korkular, yabancılaşma, sahip olduklarına sığınarak korunabileceğini zannetmek, erkek egemen dünyada evinde yarattığı küçük mutluluklara sığınarak var olma çabası, cinsel kimliğini dahi sahip olduğu düzen üstünden çözümleme gayreti oyunun temelinde duranlardır. Peki ama “yaşamdan kaçılarak sürdürülen şeyin yaşamak olduğuna emin miyiz?!”

6- 39 Basamak

Patrick Barlow’un sahneye uyarladığı oyun Kenter Tiyatrosu’ndaki gösterimlerinin sona ermesinden 9 yıl sonra tekrar sahneye taşındı ve bu sezon da seyircilerinin karşısında olmaya devam ediyor. Mehmet Birkiye’nin yönettiği oyunda Demet Evgar, Engin Hepileri, Bülent Şakrak ve Okan Yalabık müthiş bir performans sergiliyor. Oyun Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde 5 - 27 Ekim tarihleri arasında görülebilir.

Ayrıntılı bilgi için : www.zorlupsm.com

7- Pera'nın Zamanı - Altıdan Sonra Tiyatro

Altıdan Sonra Tiyatro’nun bu sezon büyük merakla beklenen oyunu Pera’nın Zamanı, 1 Ekim tarihinden itibaren Pera Palace Hotel Jumeirah’ta seyircisiyle buluşuyor.

“Pera Palace Hotel Jumeirah; Kumbaracı50 sahnesi ile birlikte odalarının, balo salonunun ve genel alanlarının bir sahne olarak kullandığı interaktif bir tiyatro oyunuyla sanat severlere eşsiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Yaman Ömer Erzurumlu’nun yönettiği; farklı bölümlerini Gülhan Kadim, Seda Özen Yürük, Selin Girit, Selen Orcan, Yaman Ömer Erzurumlu’nun kaleme aldığı ve Altıdan Sonra Tiyatro’nun yürütücülüğünü yaptığı “Pera’nın Zamanı” oyunu Pera Palace’ın Agatha Christie, Greta Garbo, Ernest Hemingway ve Franz Joseph gibi ikonik misafirlerinin adlarını taşıyan odalarında ve bugüne kadar ilk Cumhuriyet Balosu gibi pek çok özel etkinliğe ev sahipliği yapmış Grand Pera Balo Salonu’nda geçiyor.

Pera’da zaman her yöne akar…

Pera Palace otelinde yıllardır biriken anılar zamanda bir tür kırılmaya sebep olur. Konukların bazıları odalarında bir döngü içerisinde takılıp kalmışlardır. Bellboylar, seyircilerin de yardımıyla odalarda bahar temizliğine başlar. Konukların Pera Palace’tan ayrılma vakti gelmiştir…”

Ayrıntılı bilgi kumbaraci50.com ‘da.

8- Yalınayak Müzikhol - Altıdan Sonra Tiyatro

Kumbaracı50’nin geçtiğimiz sezondan itibaren konuklarını ağırladığı Yalınayak Müzikhol’ü bu sezon da tam gaz devam ediyor.

“Bir süredir boğuştuğumuz ekonomik zorluklar nedeniyle, batıyor mu, batmıyor mu, krizdeler mi, çıktılar mı, kapandı kapanacak derken kapımızı çalan, yersiz kalmış bir müzikhol ekibiyle Kumbaracı50’yi paylaşma konusunda anlaştık. 'Yalınayak Müzikhol'ün patronu; kentsel dönüşüm nedeniyle yerlerinden edildiklerini, işgal edecek bir bina ararlarken, sanat camiasındaki sohbetler sırasında tiyatroların ne kadar da zor durumda olduğunu duyduğunu belirtti. İlk olarak Kumbaracı50’nin kapısını çalan müzikholün patronuyla sezon boyunca birlikte çalışma kararı aldık.

10 kişilik “Yalınayak Müzikhol” ekibi; sunucu, dansçı, çalgıcı ve şarkıcılardan oluşuyor. Programları içerisinde; küçük gösterilerin, birbirinden güzel ve damardan şarkıların, nefis dansların ve eşsiz sanatçıların bulunduğunu belirten müzikholün patronu; “Yılmadık, yıkılmadık, direniyoruz!” dedi.”

Ayrıntılı bilgi kumbaraci50.com ‘da.

9- Önce Bir Boşluk Oldu Kalp Gidince Ama Şimdi İyi - Talimhane Tiyatrosu

Önce Bir Boşluk Oldu Kalp Gidince Ama Şimdi İyi, Talimhane Tiyatrosunun sezonlardır seyircisiyle buluşmaya devam eden oldukça başarılı bir oyunu. Esra Bezen Bilgin’in müthiş oyunculuğu görülmeye değer, öyle ki 2012 yılında Afife Jale ve Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini topladı ve performansıyla seyircisini büyülemeye bu sezon da devam ediyor. Lucy Kirkwood’un yazıp Seçil Honeywill’in Türkçeye uyarladığı oyunu Mehmet Ergen rejisiyle Talimhane Tiyatrosu’nun sahnesinde izlemek mümkün.

10- Baba ve Piç - Talimhane Tiyatrosu

Talimhane Tiyatrosu’nun bu sezon merakla beklenen oyunu Baba ve Piç seyircisiyle buluşuyor.

“Elif Şafak'ın bir dönem çok tartışılan ve hakkında soruşturmalar açılan, ancak yine de yazarın en çok okunan romanlarından biri olan Baba ve Piç ülkemizde ilk kez sahneleniyor. İstanbul-San Francisco hattında iç içe geçmiş, doksan yıla dayalı çok yoğun ve zengin öyküleri içeren yapıt, 2015'te İtalya'da sahnelendi ve seyircinin büyük ilgisini çekti. Eserde 1915 yılında yaşanan olaylar; Türk ve Ermeni kökenli iki aile arasındaki ilişkiler üzerinden iki toplum incelenirken, erkeklerin zamansız öldüğü, geride hep kadınların kaldığı bir sülaleden dört kuşak kadının hikâyesiyle birlikte anlatılıyor.”

Ayrıntılı bilgi, www.talimhanetiyatrosu.com’da.