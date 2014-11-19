İstanbul Film Festivali'nin başvuruları açıldı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, bu yıl 11’inci kez Akbank sponsorluğunda gerçekleştirilecek 34. İstanbul Film Festivali’nin, 4-19 Nisan 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye’den katılacak filmler için son başvuru tarihinin 30 Ocak 2015 olduğu festivale, uzun metrajlı kurmaca filmlerin yanı sıra belgesel ve animasyon filmlerle de başvuru yapılabiliyor.

34. İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenecek olan ve Türkiye’den sinemacıları uluslararası profesyoneller ile bir araya getiren "Köprüde Buluşmalar" 2015 yılında 10’uncu yılını kutlayacak.

Film Geliştirme Atölyesi

Uzun metrajlı kurmaca veya belgesel projeleri ile yapımı devam eden filmlerin ilk uluslararası sunumlarının yapılacağı Köprüde Buluşmalar kapsamında Film Geliştirme ve Yapım Aşaması Atölyeleri’nin yanı sıra sinema profesyonellerine yönelik birçok panel, sinema dersi ve forum da düzenlenecek. Film Geliştirme Atölyesi’ne son başvuru tarihi ise 12 Ocak. Atölyelerin kazananları, 16 Nisan Perşembe gecesi düzenlenecek olan Köprüde Buluşmalar Ödül Resepsiyonu’nda açıklanacak.

15-16 Nisan 2015 tarihlerinde düzenlenecek Film Geliştirme Atölyesi yönetmen, senarist ve yapımcılara uzun metrajlı kurmaca veya belgesel projelerinin ilk uluslararası sunumlarını gerçekleştirmek ve yapım sürecini başlatmak için gerekli desteği bulmalarına olanak yaratmayı amaçlıyor.

Korku, fantastik, komedi gibi farklı türlere de açık olan başvurular arasından seçilecek projelerin yönetmen, senarist ve yapımcıları için her yıl verilen ön hazırlık aşaması ve sunum teknikleri eğitimine ek olarak bu yıl kapsamlı bir çalışma yapılacak. Ön çalışmanın ardından yönetmen, yapımcı ve/veya senaristler uluslararası yapımcı, dağıtımcı, fon, market ve yayın kurumu temsilcileri ile birebir toplantı yapma fırsatını bulacaklar.

Son başvuru tarihi: 12 Ocak

Atölye sonunda TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 10.000 dolarlık destek ödülü, Melodika Ses Post Prodüksiyon Ödülü, Fransız Ulusal Sinema Merkezi CNC’nin 10.000 avroluk ödülü ve Akdeniz Film Enstitüsü MFI’nin Senaryo Atölyesi Ödülü, uluslararası jürinin değerlendirmesinin ardından sahiplerini bulacak.

12 Ocak Pazartesi akşamına kadar açık olan atölye başvurularının yönetmelik ve başvuru adımları hakkında ayrıntılı bilgi şu adresten temin edilebilir.

'Köprüde Buluşmalar' filmleri uluslararası festivallerdeydi

Köprüde Buluşmalar filmleri, 2014 yılında birçok uluslararası festivalde yer aldı ve ödüller kazandı. Kutluğ Ataman’ın, dünya prömiyerinin 64. Berlin Film Festivali'nde yapan filmi Kuzu, Avrupa Film Akademisi tarafından 2014 yılının en iyi 50 filminden biri olarak seçildi.

Köprüde Buluşmalar filmlerinden, Zeynep Dadak ve Merve Kayan’ın yönettiği Mavi Dalga, Melisa Önel’in yönettiği Kumun Tadı ve Hüseyin Karabey’in yönettiği Sesime Gel’in de dünya prömiyerleri 64. Berlin Film Festivali kapsamında gerçekleştirildi.

Erol Mintaş’ın ilk uzun metrajlı filmi Annemin Şarkısı, dünya prömiyerini yaptığı Saraybosna Film Festivali'nde "En İyi Film", Feyyaz Duman ise filmdeki rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerinin sahibi oldu.

Kaan Müjdeci’nin filmi Sivas ise Venedik Film Festivali’nde “Jüri Özel”, Abu Dhabi Film Festivali’nde ise “En İyi Senaryo” ödüllerini kazandı. Filmdeki performansıyla beğeni toplayan Doğan İzci de Abu Dhabi Film Festivali’nin “En İyi Erkek Oyuncu” ödülüne layık görüldü. Köprüde Buluşmalar filmleri, ulusal festivallerde de pekçok ödül kazandı.

Kuzu, Annemin Şarkısı ve Sivas gibi prömiyerini yurtdışında yapan filmlerin ulusal arenada kazandıkları başarıların yanı sıra, Esra Saydam ile Nisan Dağ'ın yönettiği Deniz Seviyesi ve Nesimi Yetik’in yönettiği Toz Ruhu filmleri de özellikle Adana Altın Koza Film Festivali’nden aldıkları ödüllerle başarıya imza attılar.

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