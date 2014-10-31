15. İzmir Kısa Film Festivali başlıyor

Türkiye'nin kısa film alanında Türkiye'nin en büyük etkinliği olan 15. Uluslararası İzmir Kısa Film Festvali, 1 Kasım tarihinden itibaren 5 gün boyunca Fransız Kültür Merkezi’nde olacak.

Bundan önceki yıllarda, İzmir Sinema Derneği tarafından yapılan festival, bu yıl Kare Film bünyesinde, Yusuf Saygı yönetiminde gerçekleştiriliyor.

63 ülkeden 1093 filmin başvurduğu festivalde kurmaca, belgesel ve animasyon dallarında finale kalan filmler Altın Kedi Ödülleri için yarışacak. Tunç Başaran [Yönetmen], Nilüfer Açıkalın [Oyuncu / Yazar], Feza Çaldıran [Görüntü Yönetmeni], Klaus W. Becker [Bremen Film Büro Yöneticisi] ve Gulbara Tolomushova [Sinema Yazarı]’dan oluşan jürinin değerlendirmeleri sonucunda Altın Kedi sahiplerini bulacak.

15. Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali Emek Ödülleri: Türk Sinemasının emektar set amiri Selahattin Geçgel nam-ı diğer Godzilla, oyuncu Kutay Köktürk, oyuncu Kemal İnci ve sinema yazarı Sadi Çilingir’e verilecek.

150'den fazla kısa film izlenebilecek

Kültür Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi ve Konak Belediyesi'nin desteklediği festivalde; Polonya Animasyon Festivali “O!pla”, EFA [European Film Academy], Bremen Film Buro [Almanya], Brussels Short Film Festival [Belçika] ve Shorts Shorts Film Festival & Asia [Japonya] seçkileri ve özel gösterimleriyle beraber 150’yi aşkın kısa film ücretsiz olarak izleyicilerle buluşacak. Türkiye ve dünya sinemasının önemli isimleri de yapılacak olan etkinliklerle sinemaseverlerle bir araya gelecek.

Bu sene, Ege Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Yaşar Üniversitesi başta olmak üzere, İzmir’deki üniversitelerde de film gösterimleri yapılacak ve festivalin, ‘Gençlik Ödülü’ izledikleri filmlere verecekleri oylarla öğrenciler tarafından belirlenecek.

Ayrıntılı bilgi için: www.izmirkisafilm.org