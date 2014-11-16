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Kültür-Sanat

Boğaziçi Film Festivali başladı

Bu yıl 2. kez kapılarını açan festival 28 Kasım'a kadar devam edecek

16 Kasım 2014 09:28

İkinci kez düzenlenen Uluslararası Boğaziçi Film Festivali başladı. Festivalde 102 ülkeden filmler gösterilecek. 100 yılını geride bırakan Türk sineması'na da özel yer ayrılacak.

Geçen yıl ilki düzenlenen Uluslararası Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 2. kez kapılarını açtı.

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi tarafından düzenlenen festivale 102 ülkeden 3 bin 682 film başvurusu yapıldı.

Festivalin açılış töreni, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapıldı.

Açılışa Meltem Cumbul, Janset, Belçim Bilgin ve Cansu Tosun'un da aralarında bulunduğu çok sayıda genç oyuncu ve yönetmen katıldı.

Festivalde, konuk ülke Polonya'dan ve Asya filmlerinden de seçkiler yer alacak.

100 yılını geride bırakan Türk sineması da festivalde önemli bir yer alıyor.

Festival 28 Kasım'a kadar devam edecek.

 

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