İstanbul Film Festivali'ne bu sene 135 bin kişi katıldı

16 gün süren İstanbul Film Festivali, Pazar günü sonlandı. Festival kapsamında 8 salonda, 593 seansta, 25 bölümde 50 ülkeden 245 yönetmenin, uzun ve kısa metrajlı toplam 357 film gösterildi. Festivalin tüm etkinliklerine 135 bin kişinin katıldı. İstanbul Film Festivali, gelecek yıl yine Nisan ayında İstanbullu sinemaseverle buluşacak.

Festival yönetiminin açıkladığı bilgilere göre, 16 gün boyunca yüzde 84 dolulukla geçen film gösterimlerinin yanı sıra festival konuklarının katılımıyla 3 sinema dersi, 7 söyleşi; yönetmen, oyuncu ya da yapımcılarının bizzat sunduğu film gösterimleri gerçekleşti.

Festival kapsamında gerçekleştirilen özel gösterimde 2005 yılında festivalin Sinema Onur Ödülü’nü alan Yavuz Turgul’un yazıp yönettiği, başrollerinde Şener Şen, Uğur Yücel, Osman Cavcı ve Sermin Hürmeriç’in yer aldığı, 1988 İstanbul Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü kazanan 1987 yapımı Muhsin Bey filmi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi tarafından restore edilerek yenilenmiş kopyasından gösterilerek izleyicilerle buluştu.

Festivalde Özel Bölümler

Festival, klasikleşmiş bölümlerinin yanı sıra 2014 yılına özel bölümleriyle de ses getirdi. Türkiye sinemasının 100. yılı için sinema yazarları Fatih Özgüven ve Engin Ertan, akademisyenler Selim Eyüboğlu ve Umut Tümay Arslan ile festival direktörü Azize Tan tarafından hazırlanan “Bu İkiliye Dikkat”, 2014 yılında kutlanan Polonya-Türkiye arası diplomatik ilişkilerin tesisinin 600. yıldönümü ile ilgili kutlamaların kültür programı çerçevesinde hazırlanan “Polonya Deneysel Canlandırma Sineması” ve Marin Karmitz’in kurucusu olduğu prodüksiyon şirketi MK2’nün 40. yılı şerefine hazırlanan “MK2–40. Yıl” festivalin dikkat çeken projelerinden oldu.

Aşkı aramanın ve bulmanın ne cinsiyeti ne de yaşı olduğunu vurgulayan “Nerdesin Aşkım” bölümü de büyük ilgi gördü. Yönettiği altı filmle Rus sinemasının dünyadaki önemli temsilcilerinden biri olarak kült mertebesine ulaşan Aleksey German’ın tüm filmleri de festival kapsamında izleyiciyle buluştu. Festivalde ayrıca Türkiye sinemasının 100. yılı vesilesiyle, Balkanlar’ın ilk sinemacıları Yanaki ve Milton Manaki’nin restore edilen filmlerinin tamamı gösterildi.

Festivalde yapılan 593 gösterimden 117’si filmin yönetmen, oyuncu, senarist veya yapımcıların katılımıyla gerçekleştirildi. Festivale konuk gelen yönetmen, yapımcı ve oyuncular, gösterimler öncesinde filmlerini izleyicilere sunup, film sonrasında sinemaseverlerin sorularını yanıtladı.

17 Nisan’daki Sürü filmin gösteriminden önce Tuncel Kurtiz’in eşi Menend Kurtiz ve oyuncular Halit Ergenç ve Kenan İmirzalıoğlu’nun da katılımıyla unutulmaz oyuncu bir kez daha saygıyla anıldı. 14 Nisan günü yapılan Tepecik Hayal Okulu filminin gösteriminde filmin konu aldığı Ahmet Uluçay’ın kısa filmleri gösterildi. Uluçay’ın eşi Ayşe Uluçay ve oğlu ile birlikte Yeşim Ustaoğlu’nun da katıldığı gösterimde duygulu anlar yaşandı.

Türkiye sinemasına övgü

İstanbul Film Festivali’nde Türkiye Sineması bölümünde Ulusal Yarışma, Yarışma Dışı, Yeni Türkiye Sineması, Belgeseller, Hisar Kısa Film Seçkisi başlıkları altında 36 kurmaca ve belgesel film yer aldı. Altın Lale Ulusal Yarışma’da 4’ü Türkiye, 4’ü dünya prömiyerini yapan 10 film yer aldı. Festival programında yer alan Türkiye yapımı birçok film, yurtdışındaki uluslararası festivallerin Festival parti ve resepsiyonlarıyla da çok hareketli geçti.

Festival kapsamında sinema dersleri ve söyleşiler gerçekleştirildi. Festivalin Uluslararası Altın Lale yarışmasının jüri başkanı olan Asghar Farhadi, verdiği sinema dersinde sinema anlayışı, yazma süreci, karakterlerine yaklaşımı ve filmleri üzerine bir sohbet gerçekleştirdi. Fransız yapım ve dağıtım şirketi MK2’nün kurucusu Marin Karmitz’in verdiği sinema dersi de ilgiyle takip edildi. Seyfi Teoman İlk Film jürisinde yer alan yönetmen Jan Ole Gerster de festival kapsamında SAE İstanbul işbirliğiyle bir sinema söyleşisi yaptı.

Türkiye’de sinemanın 100. yaşını Bu İkiliye Dikkat adlı bölümle kutlayan İstanbul Film Festivali, bu bölümle paralel olarak bir dizi söyleşi düzenledi. Gözde Onaran ve Nil Kural’ın katıldığı Sanat Sinemamız Ne Durumda?, Kazım Öz ve Emin Alper’in katılımıyla Politik Sinemamız Ne Durumda?, Emel Çelebi ve Güliz Sağlam’ın konuşmacı olduğu Belgesel Sinema Yapmak, Can Evrenol ve Engin Ertan katılımıyla Türk Sinemasında Fantastik ve Korku, Zeyno Pekünlü ile CANAN’ın konuşmacı olduğu Video Art ve Türk Sineması, Melikşah Altuntaş ile Onur Ünlü’nün katılımıyla Nelere Gülüyoruz? Türk Sinemasında Komedi, Selim Eyüboğlu ve Aykan Safoğlu’nun konuşmacı olduğu Türk Sinemasında Kitsch ve Queer başlıklarıyla söyleşiler düzenlendi.

Festivali ana programının yanı sıra etkinlikler kapsamında da film gösterimleri yapıldı: Hrant Dink Vakfı’yla 2013 Vicdan Filmleri, Akbank 10. Kısa Film Festivali Ödüllü Filmler dışında Kamerasız Adam: Alan Berliner Retrospektifi başlığı altında çağımızın en önemli belgeselcilerinden Alan Berliner’in tüm filmleri gösterildi.

Köprüde Buluşmalar kapsamında bu yıl üçüncü kez yapım aşamasında olan filmleri desteklemek amacıyla, Türkiye’den, çekimlerinin en az yarısı tamamlanmış veya post-prodüksiyon aşamasında olan uzun metraj filmlere ve belgesellere açık olan Work in Progress / Yapım Aşaması Atölyesi de gerçekleştirildi. Bu yıl altıncısı gerçekleştirilen Film Geliştirme Atölyesi’ne 88 başvuru yapıldı.

Köprüde Buluşmalar kapsamında düzenlenen 3 atölye, 5 sinema dersi ve 3 söyleşiyle hem sinemaseverler hem de sinemacılara Eurimages başvurularından sinema salonlarının dijitalleştirilmesine, senaryo ve proje sunumu danışmanlığından direniş ve kriz zamanlarından alternatif medya yaratmaya, film ve edebiyat buluşmasından görüntü yönetmenlerinin buluşmasına birçok farklı konuda etkileşimli bilgiler sunuldu.

Festivale uluslararası basından ilgi

Dünya basını her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul Film Festivali’ne büyük ilgi gösterdi. Festivale yurtdışından ve uluslararası basının Türkiye temsilcilerinden oluşan 100’e yakın basın mensubu ve film eleştirmeni katıldı.

İstanbul Film Festivali, gelecek yıl yine Nisan ayında İstanbullu sinemaseverle buluşacak.