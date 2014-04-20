33. İstanbul Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

33. İstanbul Film Festivali'nin ödül törenine, Kültür Bakanlığı'nın 'İtirazım Var' filmine getirdiği +18 sınırlamasına yönelik tepkiler damga vurdu. 'En İyi Film' ödülü Tayfun Pirselimoğlu'nun yönettiği 'Ben O Değilim'e giderken, Radikal'in 'Halk Ödülü'nü Hüseyin Karabey'in 'Sesime Gel' filmi kazandı.

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 33’üncüsü düzenlenen İstanbul Film Festivali, bu akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. Sunuculuğunu Tülin Özen’in yaptığı törende, ulusal yarışmanın büyük ödülü olan ‘En İyi Film’ kategorisinde Tayfun Pirselimoğlu’nun yönettiği ‘Ben O Değilim’ filmi kazandı. Pirselimoğlu 2011 yılındaki festivalde de ‘Saç’ ile yine En İyi Film Ödülü’nü kazanmıştı. Gecenin ödüllerden bile daha çok dikkat çeken yanı ise, Kültür Bakanlığı tarafından ‘İtirazım Var’ filmine getirilen +18 sınırlamasına yönelik tepkiydi. Konuklar, yönetmenler, oyuncular ve tüm sinema emekçileri, yakalarında bu uygulamayı protesto eden çıkartmalar taşıdılar.

İKSV 33. İstanbul Film Festivali’nin bu gece yapılan ödül töreninde, tecrübeli sinema yazarı ve araştırmacı Giovanni Scognamillo’ya 85. yaş günü vesilesiyle bir Onur Ödülü verildi. “Kolay heyecanlanmam ama bugün heyecanlıyım” diyen Scognamillo uzun süre ayakta alkışlandı. Diğer Onur Ödülü ise MK2’nün kurucusu yapımcı ve sinemacı Marin Karmitz’e gitti.

Törende FIPRESCI jürisinden ulusal yarışma ödülünü ‘Bir Varmış Bir Yokmuş’la kazanan Kazım Öz, ödülünü hayatını kaybeden büyük edebiyatçı Gabriel Garcia Marquez’e adadı.

Asghar Farhadi başkanlığındaki jüri, uluslararası yarışma ödülünü görüntü yönetmenliği kökenli bir isim olan Eskil Vogt’un ilk filmi Norveç yapımı ‘Körlük’e verildi.

En İyi Senaryo Ödülü’nü ‘Ben O Değilim’le alan Tayfun Pirselimoğlu geçen bir yıldan bahsederek, “Çocuklar öldü, insanlar yararlandı. Kötü yazılmış bir senaryoydu geçen sene, umarım seneye daha iyi yazılmış bir senaryoyla karşı karşıya kalırız” dedi.

Onur Ünlü’nün yönettiği ulusal yarışma filmlerinden ‘İtirazım Var’a Kültür Bakanlığı tarafından 18 + yaş sınırı getirilmesi törende protesto edildi. Katılımcılar ‘itirazım var’ yazılı etiketler takarken, bu filmdeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülü kazanan Serkan Keskin kararın gerekçesine ithafta bulunarak “İnsan onuruna teşekkür ederim” dedi. Onur Ünlü ise En İyi Yönetmen Ödülü’nü alırken “Bizim filmimize 18 yaş sınırı getirildi. Güzel şeyler yapmak, adil şekilde yaşamak istiyoruz. Ne yapsak olmuyor. Dizi yapıyoruz, yasaklıyorlar, film yapıyoruz yasaklıyorlar, gelip bunu da yasaklasınlar” deyip ödülünü gösterdi.



Ulusal yarışma:

En İyi Film: ‘Ben O Değilim’ (Yön.: Tayfun Pirselimoğlu )

En İyi Yönetmen: Onur Ünlü (‘İtirazım Var’)

Jüri Özel Ödülü: ‘Bir Varmış Bir Yokmuş’ (Yön.: Kazım Öz)

En İyi Kadın Oyuncu: Vahide Perçin (‘Ayhan Hanım’)

En İyi Erkek Oyuncu: Serkan Keskin (‘İtirazım Var’)

En İyi Senaryo: Tayfun Pirselimoğlu (‘Ben O Değilim’)

En İyi Görüntü Yönetmeni: Ahmet Sesigürgil (‘Silsile’)

En İyi Kurgu: Reha Erdem (‘Şarkı Söyleyen Kadınlar’)

En İyi Müzik: Giorgos Koumendakis (‘Ben O Değilim’) ve Ali Tekbaş, Serhat Bostancı, A. İmran Erin (‘Sesime Gel’)

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü: ‘Nergis Hanım’ (Yön.: Görkem Şarkan)

Uluslararası yarışma

Altın Lale – En İyi Film: ‘Körlük / Blind’ (Yön.: Eskil Vogt)

Jüri Özel Ödülü: ‘Taş Bebek / Papusza’ (Yön.: Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze)

Avrupa Konseyi FACE Ödülü: ‘Eksik Resim / L’image Manquante’ (Yön.: Rithy Panh)



FIPRESCI Ödülü

Ulusal Yarışma: ‘Bir Varmış Bir Yokmuş’ (Yön.: Kazım Öz)

Uluslararası Yarışma: ‘Dünyada 20000 Gün / 20000 Days on Earth’ (Yön.: Iain Forsyth, Jane Pollard)



Radikal Gazetesi Halk Ödülü

Ulusal yarışma: ‘Sesime Gel’ (Yönetmen: Hüseyin Karabey)

Uluslararası yarışma: ‘Tom Çiftlikte / Tom a la ferme’ (Yönetmen: Xavier Dolan)