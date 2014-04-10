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Kültür-Sanat

Köprüde Buluşmalar panel ve sinema dersleri başladı

Köprüde Buluşmalar, Film Geliştirme ve Yapım Aşaması Atölyeleri ile Türkiye’den yapımcı, yönetmen ve senaristleri, uluslararası sinema profesyonelleriyle bir araya getirmeyi amaçlıyor

10 Nisan 2014 22:44

33. İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen ve Film Geliştirme ve Yapım Aşaması Atölyeleri ile Türkiye’den yapımcı, yönetmen ve senaristleri, uluslararası sinema profesyonelleriyle bir araya getirecek olan Köprüde Buluşmalar 16 ve 17 Nisan tarihlerinde 9 da panel ve sinema dersi düzenleyecek.

Proje kapsamında gösterilecek bieş film şöyle: Anayurdu (Yönetmen ve Senarist: Senem Tüzen), Annemin Şarkısı (Yönetmen ve Senarist: Erol Mintaş), Azılı Yeşil (Yönetmen ve Yapımcı: Lale Müldür-Kağan Karacehennem-Franz von Bodelschwingh), Bağlar (Yönetmen ve Yapımcı: Berke Baş-Melis Birder), Toz Ruhu (Yönetmen: Nesimi Yetik).

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