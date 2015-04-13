İstanbul Film Festivali'nde tüm yarışmalar ve kapanış töreni iptal edildi

PKK mensuplarının Türkiye'de yer alan kamplardaki hayatlarını anlatan "Bakur" belgeselinin, Kültür Bakanlığı'nın baskısı sonucunda 34. İstanbul Film Festivali'ndeki gösteriminin iptal edilmesinin ardından başlayan tepkiler devam ediyor.

Festival yönetimi bugün bir basın toplantısı düzenleyerek, "Festivalden çekilen filmlerin aldıkları kararı festival olarak destekliyoruz" açıklamasını yaparak, festivaldeki tüm yarışmaların ve festival kapanış töreni iptal edildiğini duyurdu.

Bakur filmine yönelik sansürün ardından festivalde yer alması beklenen birçok filmin yönetmeni ortak bir açıklama yaparak filini festivalden çekmiş, aynı zamanda uluslararası yarışma jürisi de festivalden çekilmişti.

'Festivalden çekilen filmlerin aldıkları kararı festival olarak destekliyoruz'

Festival yönetiminin bugün düzenlediği toplantıda ilk sözü alan İstanbul Film Festivali Direktörü Azize Tan, Kültür Bakanlığı'nın 11 Nisan'da İKSV'ye bir yazı göndererek, kayıt tescil belgesi olmayan filmlerin gösterilmesi halinde yaptırım uygulanacağını bildirdiğini belirterek, İstanbul Film Festivali'nin ise katılımcılarda belge şartı aramadığını söyledi. "Yönetmeliğin değişmesi için festival olarak daha önce de görüşmelerde bulunmuştuk. Bu yaşananların bahsi geçen yönetmeliğin değiştirilmesi için sinema camiasını bir araya getiren bir fırsata dönüşmesini umuyorum" diyen Tan, festivalden çekilen filmlerin aldıkları kararı festival olarak desteklediklerini açıkladı. Tan, festivalde filmlerini göstermeme kararı alan film ekiplerini de gösterim saatlerinde sinema salonlarına gelerek, kendilerine ait olan bu süreyi bir tartışma alanına çevirmeye davet etti.

Uluslararası yarışma jürisi de festivalden çekildi

Uluslararası yarışma jüri başkanı Rolf de Heer de toplantıda bir açıklama yaparak, “Uluslararası Yarışma Jürisi ifade özgürlüğüne bir saldırı olarak gördüğü bu hadise nedeniyle festivalden çekilmiştir” duyurusunu yaptı. Yarışma olmamsına rağmen yarışmadaki filmlerin gösterimlerine devam edileceği açıklandı.

“Filmin yasaklanmasına çok önceden karar verilmiş. Kararın siyasi olduğunu düşünüyorum” diyen ulusal jüri başkanı Zeki Demirkubuz, sözlerine şu şekilde devam etti:

"En iyi filmler faşist dönemlerde çıkar, bu dönemde zekası sinema yapmaya yetmeyen, sinema da yapmasın. Film bahane, bir hafta önce öldürülen katırların da bu kararda etkili olduğunu düşünüyorum. Filmin yasaklanmasına çok önceden karar verilmiş."

Festivalden filmlerini çeken 22 yerli filmin yönetmen ve yapımcıların da toplantının sonunda bir açıklama yaparak, 14 Nisan Salı günü saat 15.30’da Atlas Sineması’nda bir basın toplantısı gerçekleştireceklerini duyurdu.