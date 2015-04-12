Bakur, İstanbul Film Festivali programından çıkarıldı

İstanbul Film Festivali programında yer alan, PKK mensuplarının kamplardaki hayatlarını anlatan belgesel Bakur, son dakikada gösterimden kaldırıldı. Film bugün saat 16.00’da Atlas Sineması’nda gösterilecekti. Gösterimden sadece bir kaç saat önce filmin kaldırıldığı duyuruldu.

Ertuğrul Mavioğlu ile yönetmen Çayan Demirel'in çektiği, Bakur/Kuzey, PKK’lıların gündelik yaşamı, hayata bakışlarını anlatan bir belgesel. Filmin basın gösterimi hafta içi İstanbul Modern Sinema’da yapılmıştı.

İKSV: Filmin kayıt-tescil belgesi yok, hukuki olarak yayınlayamayız

İKSV yaptığı açıklamada filmin, tescil belgesi olmaması nedeniyle programdan çıkarıldığını duyurdu. İKSV'den yapılan açık

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nden İstanbul Kültür Sanat Vakfı’na gönderilen yazıyla “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 15. maddesi uyarınca festivallerde gösterilecek Türkiye’de üretilen filmlerin kayıt tescil belgesi almış olması zorunluluğu hatırlatılmıştır.

Yasal mevzuat gereği, “ülke içinde üretilen filmler kayıt ve tescil edilmiş olmak kaydıyla” festivallere katılabilir. Kayıt tescil belgesi olmayan ve Türkiye’de üretilen filmlerin gösterilmesi halinde hukuki yaptırım uygulanacağından bu belgeye sahip olmayan filmler İstanbul Film Festivali kapsamında gösterilemeyecektir.

Bu nedenle, 12 Nisan Pazar günü saat 16.00’da Atlas Sineması’nda gösterileceği duyurulan, Çayan Demirel ve Ertuğrul Mavioğlu’nun yönettiği Kuzey / Bakur adlı filmin gösterimi yapılamayacaktır. Filmin kayıt tescil belgesi alması durumunda, önümüzdeki günlerde gösterileceği zamanlama açıklanacaktır.

Yabancı filmler bu yönetmelik kapsamında değerlendirilmemektedir. İstanbul Film Festivali olarak yabancı filmler için tanınan muafiyetin yerli yapımlar için de uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. İstanbul Film Festivali, şimdiye kadar programında gösterilecek yerli filmlere de yönetmeliğin yurtdışı filmlere tanıdığı istisnanın uygulanması için görüşmelerde bulunuyordu ve bulunmaya devam edecek. Ancak halihazırda bu yönetmelik gereği festivale seçilen filmlerin gösterilebilmesi için kayıt tescil belgesi almaları zorunluluğu devam ettiğinden festival kapsamında gösterilecek diğer yerli filmlerin de bu belgeyi alması gerekmektedir.

Bu filme bileti olan izleyiciler, iade için bilet aldıkları gişeye (İKSV'den alanlar İKSV'ye, Biletix ve sinemalardan alanlar Biletix'e) başvurabilirler.