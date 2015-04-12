Gösterimi engellenen Bakur'un yapımcısı sansürün adresini gösterdi: Kültür Bakanlığı!

Ertuğrul Mavioğlu ve Çayan Demirel’in yönettiği Bakur (Kuzey) filminin İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından 34.’sü düzenlenen İstanbul Film Festivali’ndeki gösterimi, kayıt tescil belgesi olmadığı gerekçesiyle engellendi. Belgeselin yapım şirketi "Surela Film Yapım", engel kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kültür Bakanlığı, filmlerin gösterimlerinde ‘kayıt ve tescil belgesi ile eser işletme belgesi’ almış olma şartını, ifade özgürlüğünü hiçe sayarak keyfi bir sansür mekanizması olarak zaman zaman karşımıza çıkarmaktadır. Kültür Bakanlığı’nın sinemacıların hak ve özgürlüklerini hiçe sayarak, tüm itiraz ve mücadelelerimize rağmen sürdürdüğü bu yasakçı uygulamalarını kabul etmiyoruz” denildi.

Belgeselin yapımcısı ve yönetmenleri, "Bakur" filminin ekibi dışında Festival'de filmi olan sinemacıların katılımı ile bugün saat 18:00'de Cezayir Toplantı Salonunda bir basın toplantısı düzenleyecek.

Surela Film Yapım’dan yapılan ilk açıklama şöyle:

Belgesel filmimiz BAKUR’un 34.İstanbul Film Festivali kapsamında bugün gerçekleşmesi gereken ilk gösterimi, Kültür Bakanlığı’nın çıkardığı engel nedeniyle gösterime bir gün kala iptal edilmiştir. Kültür Bakanlığı, Festivale gönderdiği tebligatla ‘kayıt ve tescil belgesi' almamış olan yerli filmlerin programdan çıkarılmasını istediğini bildirdi. Kültür Bakanlığı ile yaptıkları görüşmelerden bir sonuç çıkmayınca, tebligata göre gereğini yapmak zorunda olduklarını belirten Festival yönetimi, BAKUR’un gösteriminin iptal edildiğini duyurdu. Filmimizin gösteriminin önündeki engellerin kaldırılması için çeşitli girişimlerde bulunduysak da, bunların tümü sonuçsuz kaldı. Gelinen noktada; Pek çok prosedürü tamamlayarak festival programına alınmış filmlerin doğrudan bakanlıktan gelen baskı sonucunda gösterimden kaldırılması açık bir sansürdür. Kültür Bakanlığı, filmlerin gösterimlerinde ‘kayıt ve tescil belgesi ile eser işletme belgesi’ almış olma şartını, ifade özgürlüğünü hiçe sayarak keyfi bir sansür mekanizması olarak zaman zaman karşımıza çıkarmaktadır. Kültür Bakanlığı’nın sinemacıların hak ve özgürlüklerini hiçe sayarak, tüm itiraz ve mücadelelerimize rağmen sürdürdüğü bu yasakçı uygulamalarını kabul etmiyoruz. Kültür Bakanlığı’nın festivallerde yeniden eser işletme dayatmasına girişmesi BAKUR belgeseli gösterimi açısından bir engelmiş gibi sunulmakla birlikte, asıl olarak tüm sinema izleyicilerini ve film emekçilerini yakından ilgilendirmektedir. Bunları göz önünde bulundurarak 'Bakur’un bugünkü gösteriminin iptal edilmiş olması nedeniyle duyduğumuz üzüntüyü kamuoyuyla paylaşıyoruz. 'Bakur’un en geniş izleyici topluluğuyla buluşması için elimizden geleni esirgemeyeceğimizi kamuoyuna duyuruyor ve herkesi sansüre karşı dayanışmaya çağırıyoruz.