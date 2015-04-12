T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Gösterimi engellenen Bakur'un yapımcısı sansürün adresini gösterdi: Kültür Bakanlığı!

‘Kayıt ve tescil belgesi’ şartı, keyfi bir sansür mekanizması olarak karşımıza çıkarmaktadır'

12 Nisan 2015 17:59

Ertuğrul Mavioğlu ve Çayan Demirel’in yönettiği Bakur (Kuzey) filminin İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından 34.’sü düzenlenen İstanbul Film Festivali’ndeki gösterimi, kayıt tescil belgesi olmadığı gerekçesiyle engellendi. Belgeselin yapım şirketi "Surela Film Yapım", engel kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kültür Bakanlığı, filmlerin gösterimlerinde ‘kayıt ve tescil belgesi ile eser işletme belgesi’ almış olma şartını, ifade özgürlüğünü hiçe sayarak keyfi bir sansür mekanizması olarak zaman zaman karşımıza çıkarmaktadır. Kültür Bakanlığı’nın sinemacıların hak ve özgürlüklerini hiçe sayarak, tüm itiraz ve mücadelelerimize rağmen sürdürdüğü bu yasakçı uygulamalarını kabul etmiyoruz” denildi.

Belgeselin yapımcısı ve yönetmenleri, "Bakur" filminin ekibi dışında Festival'de filmi olan sinemacıların katılımı ile bugün saat 18:00'de Cezayir Toplantı Salonunda bir basın toplantısı düzenleyecek.

Surela Film Yapım’dan yapılan ilk açıklama şöyle:

Belgesel filmimiz BAKUR’un 34.İstanbul Film Festivali kapsamında bugün gerçekleşmesi gereken ilk gösterimi, Kültür Bakanlığı’nın çıkardığı engel nedeniyle gösterime bir gün kala iptal edilmiştir. Kültür Bakanlığı, Festivale gönderdiği tebligatla ‘kayıt ve tescil belgesi' almamış olan yerli filmlerin programdan çıkarılmasını istediğini bildirdi. Kültür Bakanlığı ile yaptıkları görüşmelerden bir sonuç çıkmayınca, tebligata göre gereğini yapmak zorunda olduklarını belirten Festival yönetimi, BAKUR’un gösteriminin iptal edildiğini duyurdu. Filmimizin gösteriminin önündeki engellerin kaldırılması için çeşitli girişimlerde bulunduysak da, bunların tümü sonuçsuz kaldı. Gelinen noktada; Pek çok prosedürü tamamlayarak festival programına alınmış filmlerin doğrudan bakanlıktan gelen baskı sonucunda gösterimden kaldırılması açık bir sansürdür. Kültür Bakanlığı, filmlerin gösterimlerinde ‘kayıt ve tescil belgesi ile eser işletme belgesi’ almış olma şartını, ifade özgürlüğünü hiçe sayarak keyfi bir sansür mekanizması olarak zaman zaman karşımıza çıkarmaktadır. Kültür Bakanlığı’nın sinemacıların hak ve özgürlüklerini hiçe sayarak, tüm itiraz ve mücadelelerimize rağmen sürdürdüğü bu yasakçı uygulamalarını kabul etmiyoruz. Kültür Bakanlığı’nın festivallerde yeniden eser işletme dayatmasına girişmesi BAKUR belgeseli gösterimi açısından bir engelmiş gibi sunulmakla birlikte, asıl olarak tüm sinema izleyicilerini ve film emekçilerini yakından ilgilendirmektedir.  Bunları göz önünde bulundurarak 'Bakur’un bugünkü gösteriminin iptal edilmiş olması nedeniyle duyduğumuz üzüntüyü kamuoyuyla paylaşıyoruz. 'Bakur’un en geniş izleyici topluluğuyla buluşması için elimizden geleni esirgemeyeceğimizi kamuoyuna duyuruyor ve herkesi sansüre karşı dayanışmaya çağırıyoruz.

 

ETİKETLER

bakuristanbul film festivali iksvbelgeselErtuğrul MavioğluÇayan Demirel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24