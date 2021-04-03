İstanbul’da nisan sergileri: 23 sergi sizi bekliyor

T24 Kültür Sanat

Sanat dünyasında, sosyal mesafe önlemleri eşliğinde sergiler açılmaya devam ediyor. Eskisi gibi görkemli açılışların olmadığı bugünlerde galeriler ve müzeler hayatta kalmaya çalışırken sanatçıları izleyicilerle buluşturmaya devam ediyorlar.

Şehrin birçok noktasına yayılan bu İstanbul sergi takviminde, nisan ayında görülmesi gereken 23 sergiye göz atın.

Anna Laudel

Bankalar Caddesi 10, Karaköy

www.annalaudel.gallery

1-Love Over Entropy



Aklın mercek altına alındığı bu karma sergide Ahmet Sel, Aybala Yalçın, Bahadır Çolak, Büşra Çeğil, Dinçer İşgel, Zeren Göktan, Halil Vurucuoğlu, Fırat İtmeç, Elçin Acun, Fırat Engin, Hande Şekerciler, Kadriye İnal, Lal. Batman, Mert Özgeni Furkan Temir, Nejat Satı, Sinan Logie, Serra Duran Paralı ve Volkan Kızıltunç gibi 19 sanatçının eserleri yer alıyor. Bir sistemdeki rastgelelik ve düzensizlik olarak tanımlanan ‘entropi’ kelimesine vurgu yapan sergi Ayça Okay’ın küratörlüğünde gerçekleşiyor. Sergi 29 Nisan’a kadar açık.



Büşra Çeğil, "FREEDOM OF SPEECH", Poliol, Ayakkabı, Olay Yeri Şeridi_Poliol, Shoes, Crime Scan Tape, 100x100x100x100 cm, 2019, Anna Laudel Istanbul Büşra Çeğil, "FREEDOM OF SPEECH", Poliol, Ayakkabı, Olay Yeri Şeridi_Poliol, Shoes, Crime Scan Tape, 100x100x100x100 cm, 2019, Anna Laudel Istanbul

Art On İstanbul

Meşrutiyet Caddesi, Oteller Sokak Hanif Binası 1/A, Tepebaşı

www.artonistanbul.com

2-Meneviş



Sergiye ismini veren “meneviş” sözcüğü, “bir yüzeyde ışık ile oluşan renk dalgalanmaları, parlaklık” ve Farsça “hare” anlamına geliyor. Sanatçı, bu sözcükten hareketle resim yüzeyini problematize ettiği sergisinde, içinden geçtiğimiz zamanı romantize etmeden anlama gayreti ile yüzeyde araştırdığı yeniliği, değişimi bir arada sunuyor.

Olgu Ülkenciler, insana olan inancını, insanın eksiltildiği gelecek kurguları içinde bir kere daha yineliyor ve serginin bütününe bu umudu yerleştiriyor. Meneviş sözcüğünün edebiyatta ve halk arasında tam da böyle bir umudu simgelediğine inanan sanatçı, sıradan insanlar için hayatı yaşanılır kılanın, bir umut ışığıyla beliren parıltı olduğunu düşünüyor.

Olgu Ülkenciler, “yeniden insan” demeyi sürdüğürdüğü “Meneviş” ile insanı, yeryüzünün parıltısı olarak öne çıkarıyor ve insanca yaşama hakkını savunuyor. Sergi 22 Nisan’a kadar açık.

Arter

Irmak Caddesi 13, Dolapdere

www.arter.org.tr

3-[ELEKTROİZOLASYON]: Bilinmeyen Parametre Kayıt-Dışı

Sergi Emre Hüner'in yarı kurgusal bir senaryo metni etrafında şekillenmiş yeni üretimlerini bir araya getiriyor. Heykeller, yerleştirmeler, fotogravürler, serigrafiler, film sekansları ve metinlerin yer aldığı serginin küratörü Aslı Seven. Serginin isminde de olan ‘elektroizolasyon’ kavramı, kendini ölçek ve malzeme farkları ve tekrarları üzerinden hissettiren altyapısal bir makine-özneye işaret ediyor ve yapay olanla biyolojik olanı, mekanik olanla organik olanı kavuşturma peşinde bir türlü birleşemeyen kurgusal anlatılar, yapıtlar ve ucubeler üretiyor. Sergi 5 Aralık’a kadar açık.

[ELEKTROİZOLASYON], film karesi, 2021. Oyuncular: Vahram Agakay, Hatice Bozdağlı, Esme Madra, Cem Özeren

4-David Tudor ve CIE, Inc.: Yağmur Ormanı V (varyasyon 3)



David Tudor tarafından tasarlanan ve Composers Inside Electronics, Inc. (CIE) tarafından gerçekleştirilen 'David Tudor ve CIE, Inc.: Yağmur Ormanı V (varyasyon 3)’ adlı etkileşime açık yapıtı Karbon’da deneyeyimleyebilirsiniz. 1968’de bir dans yapıtı olarak tasarlanan ‘Yağmur ormanı’, daha sonra CIE’den John Driscoll ve Phil Edelstein tarafından bir ses yerleştirmesine dönüştürüldü. Yerleştirmede şamandıra, plastik fıçı, bakır, kova, saksı ve raket gibi çeşitli gündelik kullanım nesneleri havada asılı şekilde mekâna yayılıyor ve yağmur ormanlarının doğal seslerini hatırlatan bir ses ortamı meydana getiriyor. Sergi 1 Ağustos’a kadar açık.



David Tudor ve Composers Inside Electronics, Inc. Yağmur Ormanı V (varyasyon 3) Fotoğraf: Orhan Cem Çetin David Tudor ve Composers Inside Electronics, Inc. Yağmur Ormanı V (varyasyon 3) Fotoğraf: Orhan Cem Çetin

5-Gökcisimleri Üzerine Bu grup sergisi, Arter Koleksiyonu’ndaki eserleri bir araya getiriyor. Yapıtların ortak noktası, bir araya gelme ve dağılma, birbirine yaklaşma ve uzaklaşmanın imkânlarına odaklanmaları. Sergi 1 Ağustos’a kadar açık.





6-Dinleyen Gözler İçin Arter Koleksiyonu’nda yer alan ve müzikle güçlü bir bağı olan 23 yapıt bu sergide bir arada. Galeri alanına hâkim olan sessizliğin içinde yapıtlardan yükselen ‘sesleri’ keşfederek hayallere dalabilirsiniz. Sergi 23 Mayıs’a kadar açık.



Bozlu Art Project

Mongeri Binası, 19 Mayıs Mahallesi, Dr. Şevket Bey Sokak 5, Şişli

www.bozluartproject.com

7-Hafıza Sarayları

Sergi, mimar Giulio Mongeri’nin İstanbuldan İtalya’ya uzanan yaşam öyküsünü ve Cumhuriyet’İn ilk yıllarında Sadıkoğlu Ailesi için yapılan Monferi Evi’nin zaman içinde geçirdiği değişimleri ortaya koyuyor. Küratör Dr. Özlem inay Erten sergide Guilio Mongeri’nin yaşamını ve Mongeri Evi’nin tarihini, arşivsel bilgi ve belgeler eşliğinde sunmayı amaçladıklarını belirtiyor. Sergi ‘Hafıza Sarayı’ kavramını Meliha Sözeri, Server Demirtaş ve Evren Erol’un yapıtları aracılığıyla güncel sanat pratikleri üzerinden ele alıyor. 20 Nisan’da açılacak sergi 14 Ağustos’a kadar gezilebilir.

C.A.M. Galeri

Çukurcuma Caddesi 38/A, Beyoğlu

www.camgaleri.com

8-Romance



Ayşe Benzemiş üçüncü kişisel sergisinde kendi anlatım dilinin ikonikleşmiş figğrleriyle ortaya koyduğu yeni çalışmalara yer veriyor. Bezenmiş, eserlerinde sembollerle işaretlenmiş düşsel bir evren yaratıyor. Sanatçının desen ve resimlerinin ana temasın oluşturan kadın dünyası bu seride de öne çıkıyor. 10 Nisan’da açılacak olan sergi, 10 Mayıs’a kadar gezilebilir.





Dirimart

Hacıahmet Mahallesi, Irmak Caddesi 1-9, Dolapdere

www.dirimart.com

9-Başka Her Şey Uzak



Tensel yakınlık bağlamında hissedilen özlemi, sıkışmışlığı ve yabancılaşmayı ele alan karma sergide Furkan Akhan, Sabri Berkel, CANAN, Nuri Bilge Ceylan, Gözde İlkin, Can Küçük, Cihan Öncü, Sarkis, Ayça Telgeren, Güneş Terkol gibi isimlerin eserleri yer alıyor. Sergi, 25 Nisan’a kadar açık. TIKLAYIN | CANAN: Pera Müzesi’ndeki falcı TIKLAYIN | Gözde İlkin, 13. Gwangju Bienali’ne katılıyor

Tensel yakınlık bağlamında hissedilen özlemi, sıkışmışlığı ve yabancılaşmayı ele alan karma sergide Furkan Akhan, Sabri Berkel, CANAN, Nuri Bilge Ceylan, Gözde İlkin, Can Küçük, Cihan Öncü, Sarkis, Ayça Telgeren, Güneş Terkol gibi isimlerin eserleri yer alıyor. Sergi, 25 Nisan’a kadar açık. Başka Her Şey Uzak

All Ell Is Far

Evliyagil Dolapdere

Serdar Ömer Paşa Caddesi 11, Beyoğlu

www.muzeevliyagil.com

10-Gümüş Döngü



Müze Evliyagil Koleksiyonu’ndan ve koleksiyon dışı üretimlerden dokuz sanatçıyı zamanın nitelendirilmesi ve yaşamın döngüselliği kavramlarını odağına alarak bir araya getiriyor. Farklı disiplinlerden ve kuşaklardan gelen sanatçıların resim, heykel, çizim ve video yapıtları sonsuz dönüş düşüncesini farklı bakış açılarıyla ele alıyor. Sergide eserleri yer alan sanatçılar Çağla Köseoğulları, Erdal Dumani Gökçe Erhan, Gülçin Akbaş, Kerem Ozan Bayraktar, Mithat Şen, Osman Dinç, Umut Erbaş ve Yuşa Yalçıntaş. Sergi, 2 Mayıs’a kadar açık.

Müze Evliyagil Koleksiyonu’ndan ve koleksiyon dışı üretimlerden dokuz sanatçıyı zamanın nitelendirilmesi ve yaşamın döngüselliği kavramlarını odağına alarak bir araya getiriyor. Farklı disiplinlerden ve kuşaklardan gelen sanatçıların resim, heykel, çizim ve video yapıtları sonsuz dönüş düşüncesini farklı bakış açılarıyla ele alıyor. Sergide eserleri yer alan sanatçılar Çağla Köseoğulları, Erdal Dumani Gökçe Erhan, Gülçin Akbaş, Kerem Ozan Bayraktar, Mithat Şen, Osman Dinç, Umut Erbaş ve Yuşa Yalçıntaş. Sergi, 2 Mayıs’a kadar açık.



Kasa Galeri

Minerva Han, Bankalar Caddesi 2, Karaköy

www.kasagaleri.sabanciuniv.edu/tr

11-Renk Ver Bana

Ten, tin ve renk ilişkisini araştıran sergi Yekhan Pınarlıgil küratörlüğünde gerçekleşiyor. Sergide Marguerite Bornhauser, Çınar Eslek ve Semiha Berksoy’un üretimleri görülebilir. Sergi, 23 Nisan’a kadar açık.



Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi

Yemenici Abdülatif Sokak 1, Beyoğlu

www.kiraathane.com.tr

12-Avrupalılar Video sanatçısı Ali Kazma’nın bazıları Türkiye’de ilk kez gösterilen 11 videosu ‘Avrupalılar’ sergisinde görücüye çıkıyor. Sergi, 30 Nisan’a kadar açık.





İstanbul Modern

Asmalımescit Mahallesi, Meşrutiyet Caddesi 99, Beyoğlu

www.istanbulmodern.org

13-Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer Selma Gürbüz masallar, mitler, söylenencelerle örülü, incelikle işlenmiş yapıtlarıyla karşımızda. İsranbul Modern’in kıdemli küratörü Öykü Özsoy tarafından hazırlanan sergi, sanatçının 35 yıllık sanat pratiğini ve kendine özgü imge âlemini görünür kılıyor.

Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer - İstanbul Modern Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer - İstanbul Modern

Krank Art Gallery

Le Meridien İstanbul, Cengiz Topel Caddesi 39, Etiler

www.krankgallery.com

14-Bir Başkası İçin Ben



Doğayla ilişki kurmanın yollarını araştıran ve bireyin iç dünyasındaki farklı iklimlerin izini sürme temalarını sıkça işleyen Aslı Narin son dönem araştırmalarını sunuyor. Sergi, 16 Mayıs’a kadar açık.

Doğayla ilişki kurmanın yollarını araştıran ve bireyin iç dünyasındaki farklı iklimlerin izini sürme temalarını sıkça işleyen Aslı Narin son dönem araştırmalarını sunuyor. Sergi, 16 Mayıs’a kadar açık.

Meşher

İstiklal Caddesi 211, Beyoğlu

www.mesher.org

15-Mâziyi Korumak: Sadberk Hanım Müzesi’nden Bir Seçki Meşher’de Sadberk Hanım Müzesi koleksiyonundan bir seçki sergileniyor. Türkiye’nin ilk özel müzesi olan Sadberk Hanım Müzesi’nin kuruluşunun 40. yılı vesilesiyle gerçekleşen bu sergi, sizi Anadolu’nun uygarlıklar tarihinde bir yolculuğa çıkaracak. Müzenin kırk yıllık tarihinde gelişen ve zenginleşen kültürel birikiminin geniş kitleler ile buluşturulması amacıyla gerçekleştirilen sergiye, aynı isim ile hem Türkçe hem İngilizce yayımlanan kitabı da eşlik ediyor. Sergi, 1 Ağustos’a kadar açık.

Mâziyi Korumak: Sadberk Hanım Müzesi’nden Bir Seçki - Meşher Mâziyi Korumak: Sadberk Hanım Müzesi’nden Bir Seçki - Meşher

Pera Müzesi

Meşrutiyet Caddesi 65, Tepebaşı

www.peramuzesi.org.tr

16-Zevk Meselesi



'Zevk Meselesi', ortaya çıktığı 19. yüzyıldan bu yana anlamı değişikliğe uğrayan kitsch kavramının günümüz görsel kültürüyle kurduğu yakın ilişkiye ve beğeninin şekillenmesindeki kritik rolüne odaklanan bir grup sergisi. Pera Müzesi'nde 6 Haziran tarihine kadar görülebilecek olan ve Ulya Soley küratörlüğünde düzenlenen sergide, Alex Da Corte ve Jayson Musson, Bruno Miguel, Cameron Askin, FAILE, Farah Al Qasimi, Gülsün Karamustafa, Hayırlı Evlat, Miao Ying, Nick Cave, Olia Lialina ve Mike Tyka, Pierre et Gilles, Slavs and Tatars ve Volkan Aslan'ın yapıtları sergileniyor. Soley; 13 sanatçı ve kolektifin işlerini bir araya getiren 'Zevk Meselesi' sergisinin, sınıfsal bir gösterge olarak beğeni kavramını ele aldığını, estetik anlayışın Doğu ve Batı'ya atfedilen değerlerine baktığını söyledi ve T24 okurları için serginin bir bölümünü gezdirdi. Sergi, 6 Haziran’a kadar açık.



TIKLAYIN | Küratör Ulya Soley, ‘Zevk Meselesi’ni T24 okurları için anlattı

17-Voronoi





Pera Müzesi 15. yılında, sanatçı kolektifi oddviz’in Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri koleksiyonundan ilhamla ürettiği Voronoi başlıklı videoyu sunuyor. Müzede "Kahve Molası" sergisi kapsamında bir bölümü sergilenen koleksiyondan seçilen yaklaşık 150 eserin fotogrametri tekniği kullanılarak üç boyutlu modellenmesi ve dijitalize edilmesiyle ortaya çıkan video, eserlerin yepyeni bir perspektiften değerlendirilmesine olanak tanıyor.



Voronoi, koleksiyonda bulunan, 18. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan bir zaman diliminde üretilmiş eserleri güncel ve dijital bir dil aracılığıyla bugüne aktarıyor. Fiziksel ile dijitalin birbirine temas ettiği noktalara odaklanan ve ikisi arasındaki geçişliliği vurgulayan video, kültür varlıklarının korunması, saklanması, gelecek nesillere aktarılması ve bu süreçlerde kurumsal olarak müzelerin oynadığı rolü düşündürürken, eserlerin yepyeni bir perspektiften değerlendirilmesine olanak tanıyor. Video, başlığını modellenen objelerin dijital ortamda kırılmasına olanak tanıyan matematik fonksiyonundan alıyor. Sergi, 31 Aralık’a kadar açık.

18-İmkansız Eve Dönüş



Lübnan asıllı ressam, yazar, aktivist ve şair Etel Adnan’ın yüz yıla yaklaşan yaşamının tüm üretim dönemlerini bu retrospektifte keşfedebilirsiniz. Serhan Ada ve Simone Fattal’in küratörlüğünde gerçekleşen sergi, 1925 yılında Beyrut’ta çok dilli, çok dinli, çok kültürlü bir ailede ve coğrafyada dünyaya gelen Etel adnan’ın eserlerini İstanbul’a taşıyor. Sergi, 8 Ağustos’a kadar açık.

Rezan Has Müzesi

Kadir Has Caddesi 23A, Fatih

www.rhm.org.tr

19-Gündelik Yaşamın Arkeolojisi Rezan Has Müzesi, ziyaretçilerini gündelik yaşamın 9.000 yıllık geçmişini keşfetmeye davet ediyor. M.Ö 6500-M.S 1.300 yıllarını kapsayan sergide yaklaşık 400 eser yer alıyor. Sergi, 31 Mayıs’a kadar açık.



SALT Beyoğlu

İstiklal Caddesi 136, Beyoğlu

www.saltonline.org





20- İklimcil: Mevsimler Sürüklenirken

Bu sergi, insan faaliyetleri iklimleri değiştirirken nasıl beslenilmesi gerektiğini ele alıyor. Aynı zamanda bir kamu programı olan sergi belirmekte olan yeni mevsimleri özellikleriyle görünür kılmaya yönelik seçili vaka araştırmalarını bir araya getiriyor. Meriç Öner ve onur Yıldız tarafından programlanan ‘İkincil: Mevsimler Sürüklenirken’ Cooking Sections’ın bu proje için ürettiği beş işten oluşuyor. 7 Nisan’da açılacak sergi, 22 Ağustos’a kadar gezilebilir.

SALT Galata

Bankalar Caddesi 11, Karaköy

www.saltonline.org

21-Ardışık ‘Ardışık’ programı kapsamında SALT Galata’da Barış Doğrusöz, Deniz Gül, Volkan Aslan, Aykan Safoğlu, Fatma Belkıs- onur Gökmen’in bağımsız sunumları yer alacak. ‘Ardışık’ çocukluklarını 80’lerde, ilk gençlik yıllarını 90’larda yaşamış sanatçılar arasındaki kuşak bağına odaklanıyor. Program Barış Doğrusöz’ün ‘Güç Odağı’ video üçlemesinin ilk mekânsal sunumuyla başladı. Sergi, Ocak 2022’ye kadar açık.





x-ist

Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Mumhane Caddesi 50, Kat: 2, Beyoğlu

www.artxist.com

22-Ak-sayanlar

‘Ak-sayanlar’ serisi; 2017 yılından beri güncel sanat dergisi Art Unlimited tarafından yayımlanan ve bugüne kadar İstanbul temelli kültür, sanat, tasarım alanındaki isimlerin olduğu toplam 13 birliktelikten doğan 12 diyalogdan oluşuyor.

Unlimited Publicitans’ın Genel Yayın Yönetmeni Merve Akar Akgün ve sanatçı Çınar Eslek tarafından oluşturulan Ak-sayanlar’ın; vesile olduğu birliktelikleri daha sıkı dokumak, alanlar arası beslenme olanaklarını ve ilişkilenme şekillerini incelemek üzere dergi mecrasından çıkarak sergiye dönüştürüldüğü söylendi. Sergi kapsamında bir araya gelen katılımcılar şöyle:Ece Eldek ve Emin Alper, Ferhat Özgür ve Süreyyya Evren, Kemal Özen ve Şebnem İşigüzel, Kirkor Sahakoğlu ve Tayfun Pirselimoğlu, Murat Palta ve Gülfem Pamuk, Neriman Polat ve Sema Kaygusuz, Orhan Cem Çetin kendisiyle yapacak, Pınar Öğrenci ve Fırat Demir. Sergi, 17 Nisan’a kadar açık.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık

İstiklal Caddesi 161, Beyoğlu

www.ykykultur.com.tr





23- Karagözüm İki Gözüm

Tasarımı Karşılamalar ekibine ait sergide 20’den fazla karagöz sanatçısının 350 tasviri yer alıyor. Sergi dünya gölge tiyatrosunda karagöz oyunlarının yeri, dünyada karagöz oyunlarının nerelerde oynatıldığı, gerçeküstü figürlerin ve halk efsanelerinin karagöz tasvirlerine yansımaları, günümüz karagöz sanatçıları gibi tematik başlıklardan oluşuyor. Sergi, 25 Nisan’a kadar açık.