Sigara kibrite âşık olursa, yanan sigara olur | Küratör Ulya Soley, Pera Müzesi'ndeki yeni sergi 'Zevk Meselesi'ni anlatıyor

T24 Kültür Sanat

'Zevk Meselesi', ortaya çıktığı 19. yüzyıldan bu yana anlamı değişikliğe uğrayan kitsch kavramının günümüz görsel kültürüyle kurduğu yakın ilişkiye ve beğeninin şekillenmesindeki kritik rolüne odaklanan bir grup sergisi.

Pera Müzesi'nde 6 Haziran tarihine kadar görülebilecek olan ve Ulya Soley küratörlüğünde düzenlenen sergide, Alex Da Corte ve Jayson Musson, Bruno Miguel, Cameron Askin, FAILE, Farah Al Qasimi, Gülsün Karamustafa, Hayırlı Evlat, Miao Ying, Nick Cave, Olia Lialina ve Mike Tyka, Pierre et Gilles, Slavs and Tatars ve Volkan Aslan'ın yapıtları sergileniyor.



Volkan Aslan Seni Gördüğüme Sevindim, 2021 Sanatçı tarafından üretilmiş porselen figürler ve Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu'ndan oluşan yerleştirme © Sanatçı Zevk Meselesi sergisi için üretilmiştir.





Soley; 13 sanatçı ve kolektifin işlerini bir araya getiren 'Zevk Meselesi' sergisinin, sınıfsal bir gösterge olarak beğeni kavramını ele aldığını, estetik anlayışın Doğu ve Batı'ya atfedilen değerlerine baktığını söyledi ve T24 okurları için serginin bir bölümünü gezdirdi: