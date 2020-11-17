Bilinçler Yükselir, Ruhlar Birleşirken: 13. Gwangju Bienali'ne Türkiye'den katılım

T24 Kültür Sanat

Asya'nın ilk ve en prestijli çağdaş sanat bienali olarak kabul edilen Gwangju Bienali'nde yer alacak sanatçılar ve katılımcılar açıklandı. Defne Ayas ve Natasha Ginwala'nın sanatsal yönetiminde, 26 Şubat–9 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan bienalde, dört farklı mekânda, toplam 69 sanatçının eserleri sergilenecek.

Güney Kore'den Yeni Zelanda'ya, Etiyopya'dan Brezilya'ya, Lübnan'dan Endonezya'ya dünyanın dört bir yanından 70 sanatçının eserlerine yer verecek Minds Rising, Spirits Tuning (Bilinçler Yükselir, Ruhlar Birleşirken) başlıklı bienal sergisine, Türkiye'den Gözde İlkin katılıyor. Dikiş, çizim, ve resmin yanı sıra ses enstalasyonu kullanarak toprak politikasına, kültürel ve politik manzaralara ve cinsiyet meselelerine atıfta bulunan İlkin, çalışmalarında kullandığı kumaşları kişisel veya kolektif bir belleğin taşıyıcısı olarak sunuyor. İlkin, bu yeni çalışması için yazar Sema Kaygusuz ile iş birliği yapıyor.



Gözde İlkin





Defne Ayas: Amacımız; direniş, muhalefet, şifalanma ve onarım arasındaki ilişkiyi sunmak

13. Gwangju Bienali'nin eş küratörlüğünü üstlenen Defne Ayas, Güney Kore'de düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi:

“Yapay ve sibernetik zekâ tartışmalarının patladığı bu dönemde, ortak (komünal) aklın da önemi gittikçe arttı; bunun köklerini, şifa teknolojilerinde, anaerkil sistemlerde, animizmde, yerli yaşam dünyalarında ve anti-sistemik akrabalıklarda görebiliyoruz. Günümüzün siyasi, sosyal ve ekonomik yapılarının algoritmik rejimlere travmatik geçişini - ki pandemi bunu sadece hızlandırdı-, felsefe, nörobilim, antropoloji, siyaset bilimi, ve sanat gibi disiplinleri bir araya getirerek okumak istedik. Amacımız, toplumsal travmaya aşina Gwangju'da, direniş/muhalefet, şifalanma, ve onarım arasındaki ilişkiyi, sergi ve kamu programlarımız üzerinden sunabilmek."



Eş küratörler Defne Ayas (sağda) ve Natasha Ginwala





Özge Ersoy, Zeyno Pekünlü, Begüm Özden Fırat

Bienal web sitesi ve sosyal medya kanalları üzerinden sunulan kamu programlarını Hong Kong'da yaşayan Özge Ersoy yönetiyor. Sanatçı Zeyno Pekünlü ve sosyolog Doç. Dr. Begüm Özden Fırat da, Ruha Benjamin, Lokman Tsui, Vladan Joler ve Djamila Riberio gibi akademisyenler ile birlikte katılımcılar arasında olacak. Zeyno Pekünlü ve Begüm Özden Fırat, Gwangju'da 1980'de gerçekleşen sivil ayaklanma ve ardından yaşanan katliamın belgelerine ev sahipliği yapan 18 Mayıs Arşivleri Merkezi'nde araştırmacı olarak görev alan Kwon Do Gyun'un da yer aldığı bir panele katılacak. Sivil ayaklanmaların ve toplumsal hareketlerin görseller üzerinden nasıl temsil edildiğine dair bir atölye çalışması paneli takip edecek.



Sema Kaygusuz

Gwangju Bienali hakkında

Asya'nın ilk ve en prestijli çağdaş sanat bienali olarak kabul edilen Gwangju Bienali siyasi kökenlere sahip. Bienal ilk kez 1995 yılında Güney Kore'nin Gwangju şehrinde gerçekleşti. 1980'de Gwangju Demokratikleşme Hareketi'nin önderliğinde gerçekleşen ve daha sonra diktatörlük rejimi tarafından bastırılan sivil ayaklanmanın ruhunu yaşatmak üzere kurulan Gwangju Bienali çağdaş sanata ve toplum mücadelesine dair küresel bir perspektif sunuyor. Günümüze kadar bienalin küratörlüğünü Okwui Enwezor, Jessica Morgan, Maria Lind, Charles Esche, Hou Hanru, Harald Szeemann, Nancy Adajania, Mami Kataoka ve Sunjung Kim üstlendi. Gwangju Uluslararası bienaller arasında önemli bir yeri bulunan Gwangju Bienali, 2021'de Defne Ayas ve Natasha Ginwala'nın eş küratörlüğünde yapılacak.