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Dünya

İsrail'den halkına gaz maskesi

İsrail ordusu Lübnan ve Suriye'den gelebilecek bir kimyasal silah saldırısına karşı halka gaz maskesi dağıtmaya başladı

28 Ağustos 2013 20:14

 

Suriye’de kimyasal silah kullanıldığı haberlerinin ardından bu ülkeye askeri müdahale gündeme gelirken, İsrail vatandaşları için çeşitli önlemler almaya başladı.

İsrail ordusu da Lübnan ve Suriye'den gelebilecek bir kimyasal silah saldırısına karşı halka gaz maskesi dağıtmaya başladı.

Alışveriş merkezlerinde ve postanelerde kurulan standlardan gaz maskesi almak isteyen İsrailliler uzun kuyruklar oluşturdu.

İsrail ordusu bir yandan da elinde eski gaz maskesi bulunanların, yenileri ile değiştirmelerini istedi.

Halk gaz maskesine yoğun ilgi gösterirken, dağıtım noktalarındaki yetkililer kimliğini göstermek şartıyla gaz maskesi almak isteyenlere maske kullanımı ve kimyasal saldırıya karşı nasıl korunabilecekleri yönünde bilgiler veriyor.

Uzmanlar, İsrail yönetiminin, Suriye'ye yönelik muhtemel askeri müdahalede Suriye veya Lübnan’daki Hizbullah'tan gelebilecek kimyasal saldırı ihtimaline karşı bu uygulamayı başlattığını ifade ediyor.

Dağıtılan maskelerin, başta biyokimyasal saldırılar olmak üzere her türlü kimyasal silah tehdidine karşı koruma sağlayacak nitelikte olduğu bildiriliyor.

 

Gaz maskesiyle Körfez Savaş'ında tanıştılar

 

İsrail'de ilk gaz maskesi dağıtımı 1991 yılı Körfez Savaşı sırasında Irak tarafından İsrail'e atılan 40 civarındaki Scud füzesine karşı kullanılmak üzere dağıtılmıştı.

Ancak bu gaz maskelerinde kullanılan filtrelerin kullanım sürelerinin geçmiş olması nedeniyle maskeler 3 yıl önce İsrail ordusu tarafından tüm ülkede toplatıldı.

Şu an itibariyle İsrail halkının yüzde 60'ının (Yaklaşık 4.5-5 milyon kişi) gaz maskesi sahibi olduğu, 2.5 ila 3 milyon kişinin ise gaz maskesine ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor.

İsrail hükümeti daha önce yaptığı açıklamada 2013 sonunda ülkede gaz maskesi olmayan vatandaşın kalmayacağını açıklamıştı.

 

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