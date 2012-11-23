İsrail'den ateşkes ihlali: 1 ölü, 10 yaralı

İsrail askerlerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli çiftçilere ateş açtı. Açılan ateşte 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Hükümeti Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra,"İsrail askerleri Han Yunus kentinin doğusunda sınıra yaklaştıkları gerekçesiyle bir grup çiftçiye ateş açtı.Açılan ateşte Enver Kıdeh (20) isimli 1 Filistinli öldü, 10 kişi yaralandı" dedi.

İsrail askerlerinin dün de sınıra yaklaştıkları gerekçesiyle Filistinlilere açtığı ateşte 2 kişi yaralanmıştı.

Mescid-i Aksa'da yasak

İsrail, 45 yaşın altındaki Müslümanların Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kılmalarına da izin vermedi.

Ateşkesin ardından Cuma namazını rahat bir şekilde Mescid-i Aksa'da kılmayı bekleyen Filistinliler hayal kırıklığına uğradı. El Aksa çevresinde sabah saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemleri alan İsrail polisi, gelenlerin tamamını teker teker kimlik kontrolünden geçirerek 45 yaşın altındaki Filistinlilerin camiye girişini yasakladı.

İsrail, Mescid-i Aksa'nın 10 kapısından 7'sini kapatarak, Filistinlilerin sadece Nazır, Faysal ve Silsile kapılarından girmelerine müsaade etti.

Namaz kılmak için gelenlerden, yanlarında fotoğraf makinesi ve dizüstü bilgisayar bulunduranlar da Mescid-i Aksa'ya alınmadı.

Mescid-i Aksa imamı Cuma namazının ardından, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucunda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

İsrail'in Mescid-i Aksa'daki önlemleri namazdan sonra da devam etti. Cemaatin azlığı nedeniyle, Mescid-i Aksa etrafındaki esnaf da umduğunu bulamadı.

İsrail, geçen hafta Cuma günü de 45 yaşın altındaki Müslümanların Mescid-i Aksa'da namaz kılmasına izin vermemişti.

İsrailliler Hamas ile ateşkesten memnun değil

Bu arada, İsrail'de yapılan bir kamuoyu araştırması, İsraillilerin Hamas ile yapılan ateşkesten memnun olmadığını ortaya çıkardı.

Kamuoyu araştırma şirketi Maagar Mohot'un Hamas ile 2 gün önce yapılan ateşkesin ardından yaptığı kamuoyu araştırmasına göre, İsrailli katılımcıların yüzde 49'u hükümetin saldırıları sona erdirmekle hata ettiği görüşünü savundu.

Katılımcıların, Gazze'deki Filistinlilere yönelik İsrail saldırılarının sürmesi gerektiğini söylediği belirtildi.

Araştırmaya katılanların yüzde 31'i hükümetin ateşkes kararını desteklerken, yüzde 20'sinin ise bu konuda fikir belirtmediği kaydedildi.

Araştırma ayrıca, İsrail Başbakanı ve Likud Partisi Lideri Binyamin Netanyahu ve aşırı milliyetçi Yisrael Beiteinu (İsrail Evimiz) Partisinin destek kaybettiğini, ancak partinin kemikleşmiş oylarının 22 Ocak'ta yapılacak seçimlerde yeni hükümeti kurmaya yeterli olduğunu ortaya çıkardı.

İsrail'deki 503 katılımcıyı baz alarak yapılan kamuoyu araştırmasında hata payı yüzde 4,5 olarak açıklandı.

İsrail, 5 Filistinli milletvekilini gözaltına aldı

Öte yandan, İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın farklı şehirlerinde düzenlediği operasyonlarla Hamas üyesi 5 milletvekilini gözaltına aldığı bildirildi.

Hamas milletvekilleri ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Ramallah'tan Mahmud er-Remhi, el-Halil'den Basim ez-Zearir, Tulkerem'den Fethi Avi, Kalkaliye'den Imad Nufel ve Riyad Radded isimli 5 milletvekilinin gözaltına alındığını ifade etti.

Hamas'ın siyasi büro üyesi Rafet Nasıf, İsrail'in düzenlediği gözaltı operasyonlarını, "Filistin direniş güçlerinin Gazze'yi savunma konusundaki başarısının bir delili" olarak değerlendirerek, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Nasıf, "İsrail'in gözaltı operasyonları, Hamas'ı yolundan döndüremeyecek" dedi.

İsrail ordusu dün 55, Çarşamba günü de 33 Filistinliyi gözaltına almıştı.