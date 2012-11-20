Filistinli yaralılar Davutoğlu'nu ağlattı

İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze’de temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, hastane ziyareti sırasında Filistinli yaralıları görünce gözyaşlarını tutamadı.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, tarihi ziyaret olarak tanımladığı Gazze ziyaretine, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan ve Türkiye'deki 75 milyon kardeşlerinden selam ve mesajlarını ileterek sözlerine başladı.

“Kendi evimizdeyiz” diyen Davutoğlu, şunları kaydetti:

''Türkiye ve Arap dünyası olarak Gazze'de işlenen zulmün karşısındayız. Bizim talebimiz açıktır: O da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları derhal kaldırması ve bölgede uyguladığı ambargoya son vermesidir. İsrail'in Gazze'yi açık hava hapishanesine çevirmesine izin vermeyeceğiz. Biz, Arap dünyası ile birlikte bu abluka kaldırılana kadar Gazzelilerin yanındayız.

Mavi Marmara şehitlerinin ruhlarını selamlıyoruz. Biliniz ki; karanlığın en koyu olduğu vakit, sabaha en yakın zamandır. Sabah yakındır. Özgür günlere uyanacağınız sabaha kadar sizi Allah'a emanet ediyorum.''

Davutoğlu'nun gözyaşları

Aralarında Ahmet Davutoğlu’nun da bulunduğu dışişleri bakanları heyeti, Filistin Başbakanı İsmail Haniye ile İsrail saldırılarında yaralanan çok sayıda Filistinlinin tedavi gördüğü Şifa Hastanesi'ne geldi.

Hastane önünde toplanan kalabalık Filistinli gurubun sevgi gösterisiyle karşılaşan Davutoğlu, hastanedeki yaralıları ziyaret ederek, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Heyetin hastane ziyareti sırasında, İsrail'in savaş uçaklarıyla saldırısında yaralılar hastaneye getirilmeye devam etti.

Bakan Davutoğlu, yaralı Filistinlileri görünce gözyaşlarına hakim olamadı.