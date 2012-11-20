Erdoğan'dan Gazze saldırısına sert tepki: Öleceksek adam gibi ölelim

Gazze için ABD, Çin ve BM güvenlik konseyi üyelerine seslenen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Güvenlik Konseyi'ndekilerin ağzına bakarak adım atacak olursak halimiz perişan. Bugün onlara yarın bize. Öleceksek adam gibi ölelim. Böyle adalet olmaz" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. "Cumhuriyete slogan atarak sahip çıkanlardan değiliz" diyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi: "1924'teki ihracat şimdi beş saatte yapılıyor. Cumhuriyete bir yılda yapılan ihracatı beş saatte yapma başarısını göstererek sahip çıkıyoruz. Biz Türkiye'yi hangi seviyeden aldığımızı ve nerelere getirdiğimizi somut örneklerle ortaya koyuyoruz.

Kurtuluş Savaşımızı yoksulluk, yokluk ve mahrumiyet içinde verdik. Bu millet ve bu asker çok zor şartlar altında insan üstü gayret göstererek vatanını savundu. Yolu olmayan, treni, gemisi olmayan bir ülkenin refahını da, güvenliğini de sağlaması mümkün olmaz"

Kurtuluş Savaşımızı yoksulluk, yokluk ve mahrumiyet içinde verdik. Bu millet ve bu asker çok zor şartlar altında insan üstü gayret göstererek vatanını savundu. Yolu olmayan, treni, gemisi olmayan bir ülkenin refahını da, güvenliğini de sağlaması mümkün olmaz. Son 10 yılda savunma sistemlerinin yurtiçinden karşılanma oranı iki kat arttı. TSK'nın hizmetine 164 insansız uçak ve 4 insansız helikopter sunuldu. Biz gelmeden önce tanklar İsrail'de modernize ediliyordu, ama artık Türkiye'de. Türkiye'nin ilk milli tankının üretimini tamamladık. Türkiye, Altay projesiyle ana muharebe tanklarını üretebilen sınırlı sayıdaki ülkeler arasına girdi. İnşallah bu tankları kullanma gereği ortaya çıkmaz. Ancak sulh içinde yaşamak için her ihtimale karşı biz ordumuzu savunma sanayimizi güçlendirmeye devam edeceğiz."

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendiren Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bütün dünya halklarının ellerini vicdanına koyarak bunun üzerinde düşünmesi gerekiyor. İsrail uluslararası hukuku ayaklarının altına alarak bir halka karşı etnik temizlik uyguluyor. Filistin topraklarını adım adım işgal ediyor. Filistinliler ise bu temizlik girişimine karşı meşru savunma, meşru direniş hakkını kullanıyor. Tüm Batı'ya sesleniyorum. Kimse 'İsrail savunma hakkını kullanıyor' diyemez. İsrail bir terör estiriyor. Ben BM'nin adaletine inanmıyorum. BM Güvenlik Konseyi beş tane daimi üye İsrail'le ilgili bir iki farklı üye olumsuz yaklaşıyor. Nerede sizin adaletiniz? Birbirinizle al birini, vur öbürüne... Durumunuz bu.

Onların ağzına bakarsak hallimiz perişan

Gazze'de 115 ölü var. Herkes avucunu ovuşturup duruyor. Egemen güçler, nerede sizin adaletiniz? Ülkemde de bazı köşe yazarları çıkıyor, AK Parti dış politikaya ağırlık veriyor ama bu Türkiye'nin başına farklı şeyler getirebilir mi? Hakka ve halkımıza güveniyoruz. Sessiz mi kalacağız? Bizim için üç yol var. Ya elimizle mücadele edeceğiz, ya dilimizle mücadele edeceğiz, ya da kalbimizden buğzedeceğiz. Biz bu adımları atmaya mecburuz. Biz Güvenlik Konseyi'ndeki üyelerin ağzına bakarak adım atarsak halimiz perişandır. Öleceksek adam gibi ölelim, bunu başaralım. Bir yandan bölgesel barış diyeceksiniz, öbür yandan insanlık vicdanını yaralayan her türlü hakkı hukuku ayaklar altına alana sessiz kalacaksınız.

Ey Batı, ey ABD Nerdesiniz?

İnsan hakları derneklerine sesleniyorum. İnsan hakkı deyince ateistler mi aklınıza geliyor. Gazze'deki çocuk niye gündeminize gelmiyor. Türkiye'de PKK'yı takip ediyorsunuz. Gazze'de niye yoksunuz? 4 yaşındaki çocuğu katletmek meşru savunma hakkını kullanmak mıdır? Ey Batı, ey ABD, ey Rusya size sesleniyorum. Neredesiniz? BM'nin Güvenlik Konseyi'nin reforma ihtiyacı var. Okullar, hastaneler, ambulansları hedef almak nasıl bir savunma hakkı oluyor.

Burada suç duyurusunda bulunuyorum

Yardım gönüllülerini taşıyan Mavi Marmara tam da korsan bir devlete yakışır şekilde saldırıya uğramadı mı? 19 yaşındaki Furkan'ın ADLİ TIP raporunu görünce çıldırmamak mümkün değildi. Ben bunu Sayın Obama'ya gösterince, görmemezlikten geldi. Dosyalar istediler ama hiçbir netice yok. Batılı devletler ne yazık ki, 64 yıldır İsrail'in her türlü saldırısını görmezden geliyor. Meşhur Ariel Şaron'un oğlu bir yazı yazmış. Filistin'in Hiroşima'ya çevrilmesi gerekir demiş. Ya baban da bana aynı şeyi söylemişti ama farklı söylemişti. İnsanlığa sesleniyorum.

İsrail ziyaretimde Şaron başbakandı. Bana dedi ki, en zevk aldığım an Filistin'de tankların üzerinde olduğum andı. Ayıp olmuyor mu dedim. Bunu basın toplantısında da açıklayın dedim, açıklayamadı. Şimdi kaç yıldır makineye bağlı yaşıyor. Buradan suç duyurusunda bulunuyorum. Ülkemdeki hukukçuları AİHM mi dersiniz bu yazı üzerinden müracaatı yapmak lazım. Bu adam savaş suçlusudur diye ilan ediyorum. İsrail'in hukuksuzluklarına alkış tutanlar yaşanan tüm olumsuzluklara ortak olurlar. İnsan hakları diyenler, Gazze'dekiler insan değil mi? İsrail'in var olma hakkını savunanlar Filistinlilerin de hakkı olduğunu ne zaman savunacaklar? Orta yerde duran gerçeği değiştirmeye kimsenin gücü yetmez.