Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan Gazze'ye gitti

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'yla Gazze'ye giden isimler arasında Başbakan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da olduğu öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Gazze'ye gitti. Davutoğlu'nun, Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil el-Arabi liderliğinde, Gazze'ye gidecek 9 dışişleri bakanı ile görüşmeler yaptı.

Bilal Erdoğan'da Gazze'de

Gazze'ye gidecek isimler arasında Türkiye'den bazı gazeteciler de yer alırken çok dikkat çeken bir isim de heyette yer aldı. Başbakan Erdoğan'ın küçük oğlu Bilal Erdoğan da Gazze'ye gitti. Başbakan Erdoğan'ın da yakın zamanda Gazze'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştireceği de iddia ediliyor.