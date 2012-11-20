T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan Gazze'ye gitti

Bakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye saatiyle 15.05'te Gazze'ye beraberindeki heyetle giriş yaptı.

20 Kasım 2012 22:04

 

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'yla Gazze'ye giden isimler arasında Başbakan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da olduğu öğrenildi.
 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Gazze'ye gitti. Davutoğlu'nun, Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil el-Arabi liderliğinde, Gazze'ye gidecek 9 dışişleri bakanı ile görüşmeler yaptı.
 
 

Bilal Erdoğan'da Gazze'de

 
 
Gazze'ye gidecek isimler arasında Türkiye'den bazı gazeteciler de yer alırken çok dikkat çeken bir isim de heyette yer aldı. Başbakan Erdoğan'ın küçük oğlu Bilal Erdoğan da Gazze'ye gitti. Başbakan Erdoğan'ın da yakın zamanda Gazze'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştireceği de iddia ediliyor.
 

ETİKETLER

bilal erdoğangazzefilistindavutoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24