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Dünya

İsrail'den Gazzelilere: Evlerinizi derhal boşaltın şehir merkezinde toplanın

İsrail hava kuvvetleri Gazze sokaklarına havadan broşürler attı

20 Kasım 2012 18:58

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, İsrail'in Gazze saldırısının bugün sona ereceğini söylemesinden kısa bir süre sonra İsrail ordusunun bölgede dağıttığı broşürlerde Gazze'de yaşayanlara bulundukları yerleri "derhal" boşaltmaları gerektiği bildirildi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Arap Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanları da şu an Gazze'de bulunuyor.

Mursi, İsrail'le ve Filistinlilerle aynı anda yürütülen ateşkes görüşmelerinden önümüzdeki saatler içinde "olumlu sonuçlar" alınacağını belirtti. El Cezire televizyonu da adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde birkaç saat içinde bölgede bir ateşkes ilan edileceğini bildirdi.

 

'Derhal boşaltın'

 

Ancak bu açıklamalardan dakikalar sonra AFP haber ajansı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin başkenti Gazze'de bulunanlara "Bulunduğunuz yeri derhal terk edin" yazılı broşürler dağıttığını bildirdi.

İsrail Hava Kuvvetleri uçaklarından atılan Arapça broşürlerde, "Kendi güvenliğiniz için derhal evlerinizi boşaltıp Gazze'nin merkezine gitmeniz gerek" denilirken, kullanılması gereken yollar da belirtildi.

Sabah saatlerinde yapılan açıklamada İsrail'in Gazze'ye yönelik kara operasyonu planlarını "geçici olarak askıya aldığı" bildirilmişti. Ancak söz konusu broşürler endişeleri yeniden güçlendirdi.

 

Dışişleri Bakanları Gazze'de

 

Bu gelişmelerin yaşandığı saatlerde Arap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanlarından oluşan heyet de Gazze'ye ulaştı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil el Arabi başkanlığındaki heyetle birlikte Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da bölgeye gitti.

Gazze'ye, Refah Sınır Kapısı'dan geçiş yapan Davutoğlu, beraberindekilerin bulunduğu konvoyla Gazze kent merkezine doğru giderken çok sayıda Filistinli, ellerinde Türk bayraklarıyla sokaklara çıktı.

 

Davutoğlu: İnsanlık tarihi affetmeyecek

 

Davutoğlu, Gazze'de beraberindeki bakanlarla birlikte düzenlediği basın toplantısında, Filistinlilere seslenerek, "Bu mücadelede sizi yalnız bırakmayacağız" dedi.

Davutoğlu şöyle konuştu:

"Bizler uluslararası topluma şu mesajı iletmek istiyoruz. Sizler İsrail'in yanında olabilirsiniz hatta bu zulümleri meşru gösterecek açıklamalar da yapabilirsiniz. Ancak insanlık tarihi İsrail'in bu zulmünü mazur görenleri asla affetmeyecektir. Türkiye, bütün Arap ve İslam dünyası bu haksızlıklara karşı omuz omuza duracaktır."

"İsrail bu saldırıları acilen durdurmalı ve Gazze üzerindeki insanlık dışı abluka derhal kaldırılmalıdır" diyen Bakan Davutoğlu, "Bu ablukayı kaldırmak için mücadele eden Mavi Marmara şehitlerine de selam olsun" ifadesini kullandı.

 

Bugün altı Filistinli öldü

 

İsrail'in "Bulut Sütunu" operasyonu kapsamında bugün Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında biri çocuk altı Filistinlinin hayatını kaybettiği, beş kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail'in geçen Çarşamba günü başlattığı saldırılarda şu ana kadar 116 kişi hayatını kaybetti, 904 kişi de yaralandı.

 

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