Gazze operasyonunda 6 günün bilançosu: 86 Filistinli ve 3 İsrailli öldü

İsrail'in 6 gündür sürdürdüğü Gazze bombardımanı sürerken, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun derhal ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Genel Sekreter ateşkes sağlanması amacıyla Kahire'de yapılacak görüşmelere katılmak üzere bugün Mısır'a gideceğini kaydetti.

Ban Ki-mun, Filistinlilerin verdikleri kayıplardan büyük üzüntü duyduğunu, Gazze'den İsrail yerleşim alanlarına roket saldırılarının sürmesinin de kaygı verdiğini belirtti ve "Bu artık durmalı. Taraflara, Mısır'ın öncülüğünde derhal ateşkes sağlanması için yürütülen tüm çabalarla katılmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

İsrail'in denizden ve havadan yürüttüğü yoğun bombardımanla yürüttüğü Gazze operasyonunda, Hamas militanları roketlerle karşılık veriyor. 6 günden bu yanaki operasyonlarda 86 Filistinli ve 3 İsrailli öldü.

Askeri operasyonun şimdiye kadarki en kanlı günü, dün yaşandı. İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında aynı evde yaşayan 10 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, bölgeyi kontrol altında tutan Hamas örgütünün liderlerinin hedef alındığını açıkladı ancak ölenler arasında çocuklar da bulunuyor.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu operasyonu genişleteceklerini söyledi. Gazze'deki militanların İsrail kentleri Aşkelon ve Ofakim'e fırlattığı roketler nedeniyle yaralananlar olduğu haber veriliyor.

Ölü sayısı artıyor

Gazze'deki sağlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre, İsrail'in Pazar günü sürdürdüğü bombardımanlarda en az 26 kişi öldü. Ölenlerin 14'ünün kadın ve çocuk olduğu belirtildi.

Filistinli yetkililer, Çarşamba günü başlatılan "Savunma Direği Operasyonu" sırasında ölenlerin sayısının 72 olduğunu kaydetti. Yıkılan binaların enkazı altında da ölüler olabileceğinden endişe ediliyor.

Bölgedeki BBC muhabirleri, İsrail savaş gemilerinden de aralıklarla top atışı yapıldığını haber veriyor.

Filistinli militanların fırlattığı roketler Perşembe günü 3 İsraillinin ölümüne yol açmıştı.

İsrail'e 76 roket

İsrail ordusu sözcüsü Yoav Mordeçay, son saldırıda Hamas'ın roket fırlatan biriminin başındaki Yahya Rabiye'nin hedef alındığını belirtirken, "sivil kayıplar" olduğunu kabul etti. Haaretz gazetesi, yanlışlıkla Hamas liderinin komşusunun evinin vurulduğunu iddia ediyor.

BBC muhabirlerinin aktardığına göre, Pazar günü Hamas liderlerine ait olduğu sanılan 7 ev vuruldu.

İsrail hükümeti sözcüsü Mark Regev BBC'ye, hedef seçerken olabildiğince hassas davrandıklarını, militanların ise rastgele roket fırlattıklarını ifade etti.

Bu arada, Gazze'de medya kuruluşu bürolarının bulunduğu 2 bina da İsrail ateşi altında kaldı. Yaralanan 8 gazeteciden birinin bacağı kesildi.

Binalar bir Hamas televizyon kanalı, El Kuds TV, Sky News ve ITN bürolarına ev sahipliği yapıyordu. BBC'nin Gazze bürosu da geçen seneye kadar aynı binadaydı.



İsrail ordusunun kayıtlarına göre, Pazar günü Gazze'den atılan 76 roket İsrail topraklarına düştü. "Demir Kubbe" adlı füze savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen 38 roketten biri başkent Tel Aviv'e yöneliyordu.

Aşkelon'da bir eve, Ofakim'de sivil bir araca isabet eden roketler nedeniyle 12 İsrailli yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır

Gazze'de tıbbi malzeme sıkıntısı

BBC muhabirleri, ölü ve yaralıların götürüldüğü Şifa Hastanesi'nde yaralı çocukların da bulunduğunu bildirdi.

Yaralı sayısı arttıkça hastane çalışanlarının da zor durumda kaldığı ve bir hemşirenin bayıldığı aktarılıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'de tıbbi malzemelerin yeterli olmadığı uyarısında bulunuyor.

Yardım kuruluşları da, günde 18 saat elektrik kesintisi uygulanan bölgede su ve yiyecek sıkıntısı başgöstermesinden endişe edildiğine dikkat çekti.

Mısır'dan Gazze'ye geçen bazı yardım gönüllüleri Gazzelilere tıbbi malzeme verdi.

Operasyonu genişletme tehdidi

Mısırlı güvenlik yetkilileri, üst düzey bir İsrailli yetkililerin ateşkes şartlarını görüşmek için Kahire'ye geldiğini duyurdu.

Ancak İsrail bu haberi doğrulamış değil. İsrail Başbakanı Netanyahu, Pazar günkü kabine toplantısındaki konuşmasında, İsrailli askerlerin "meydana gelebilecek her hamleye hazır olduğunu" söyledi. "Hamas ve terörist örgütlerin ağır bir bedel ödemesi için zorluyoruz." diye konuşan Netanyahu, "operasyonu genişletmek için hazırlıklı olduklarını" ifade etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Gazze'ye yönelik bir işgal operasyonunun "ciddi tepkilere" sebep olacağı uyarısında bulunmuştu.

Güneydoğu Asya gezisindeki ABD Başkanı Barack Obama ise Pazar günkü açıklamasında, "İsrail'in kendini savunma hakkına tam destek" verdi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 4 yıl önce düzenlediği hava, kara ve deniz harekâtında en az 1400 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Davutoğlu da Gazze'ye gidebilir

Mısır'ı ziyaretinde konuşan Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 2008'deki işgalin İsrail'de seçimler öncesine denk geldiğine dikkat çekip, ülkede yine bir seçimin yaklaştığını hatırlattı.

Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya şöyle seslendi: "Şu anda 2008 yılında değiliz, 2012 yılındayız. 2012'in şartları 2008'in şartları gibi değildir. Hesabını iyi yap."

Türk Başbakan ayrıca, ateşkes sağlanması için ABD ve Rusya liderlerinden İsrail'i ikna etmeleri yönünde çağrı yaptığını; onlara "Biz de Hamas'la görüşelim, Mısırlı kardeşlerimizle görüşelim." dediğini anlattı. Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Kahire'de Hamas'ın siyasi büro şefi Halid Meşal ile görüştü.

Bu arada, Kahire'de yapılan Arap Birliği toplantısında, Gazze'ye bir dışişleri bakanları heyeti gönderilmesi kararı çıktı. Radikal gazetesi, heyette Davutoğlu'nun da yer alacağını belirtti. (BBC Türkçe)