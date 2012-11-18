Erdoğan: İnsanlık, İsrail'i destekleyen Batılı ülkeleri affetmeyecek

Başbakan Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Mursi ile ortak düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada Gazze saldırısıyla ilgili İsrail'i desteklediklerini açıklayan Batılı ülkeleri eleştirdi. Erdoğan, "Fakat burada dünyadaki egemen güçler yine İsrail'i koruma adı altında, İsrail'in güvenliği adı altında burada bir haksızlığı koruma durumuna düşerlerse insanlık bunu affetmeyecektir. Çünkü orantısız imkan, orantısız güç kimdedir bu belli" dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile görüştü.

Yapılan görüşmede bölgede yaşanan gerilimin ele alındığını kaydeden Başbakan, İsrail'in 'ortantısız güç' uygulayan İsrail'e yüklendi.

Gazze'de süratle ateşkesin sağlanmasını gerektiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Mısır Başbakanı Kandil kardeşim Gazze'ye gittiler ve oradaki tabloyu kısa da olsa bizlere özetlediler. Gazze için yaptığımız telefon diplomasisine yoğun bir şekilde devam edeceğiz.

Fakat burada dünyadaki egemen güçler yine İsrail'i koruma adı altında, İsrail'in güvenliği adı altında burada bir haksızlığı koruma durumuna düşerlerse insanlık bunu affetmeyecektir. Çünkü orantısız imkan, orantısız güç kimdedir bu belli.

Şu anda İsrail'de ölen 3 kişi, ama bu güçler bunu 300 kişi, 3 bin kişi diye anlatıyorlar. Son rakamları almadım, ama Gazze'de 30'u aşmıştır ve 2008'de bunun çok farklı bir versiyonunu yaşadık. Yine bir seçim öncesiydi biliyorsunuz.

Gazze'de bin 500 Filistinli öldürüldü, 5 bini aşkın yaralı vardı. Şimdi yine bir seçime gidiliyor, seçime gidilirken yine böyle bir olayla karşı karşıyayız. Temenni ederim ki bu iş süratle bitirilir."



'Obama'dan İsrail'i ikna etmesini istedik'



Erdoğan, konuşmasında dün ABD Başkanı Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesine de değindi:

"Konuyla ilgili olarak, gerek İsrail gerekse Gazze tarafında, verilen teminatlar yerine gelmek kaydıyla bir ateşkesin teminidir. Bu konuda doğrusu İsrail tarafına yönelik olarak, dün akşam Sayın Obama ve Sayın Putin'le görüştüm. İsrail tarafını ikna etmelerini, önemli bir teminat oluşturulmasını söyledik. Daha önceki Kahire'deki ateşkes anlaşmasına İsrail uymadı. Burada da aynı durumun olmaması gerektiğini ifade ettik."



'Ölüm üzerine barış bina edilemez'



Gazze tarafıyla da görüştüklerini anlatan Erdoğan, İsrail'in ateşkese uymak yerine Başbakanlık binasını vurduğunu söyledi. Erdoğan, "Temenni ederiz ki bu atışlar durur. Bir an önce bölgeye barış hakim olur. Kan üzerine, ölüm üzerine barışı bina etmek mümkün değildir" diye konuştu.



'Savaş barışa giden yol değil'



Türkiye ile birlikte Gazze için gereken çabayı gösterdiklerini dile getiren Mısır Cumhurbaşkanı Mursi de "Şunu herkes bilmelidir ki; savaş asla ve asla barışa giden bir yol değildir" ifadelerini kullandı.