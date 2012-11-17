İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar 4'üncü gününe girdi; 36 kişi öldü!

İsrail ile Filistin arasında süren çatışmalarda dördüncü güne girilirken Gazze'de ölü sayısı 33'e, yaralı sayısı da 242'ye yükseldi. Tel Aviv’in kıyılarına isabet eden 2 roket ise İsrail halkında panik yarattı. İsrail’in Gazze sınırına asker ve tank yığması "kara operasyonu" endişelerini artırdı.

İsrail’in son dönemde artan roket saldırılarını gerekçe göstererek salı günü Gazze’ye başlattığı operasyon, üçüncü gününde şiddetlenerek devam etti. Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre ölü sayısı 33'e, yaralı sayısı 242’ye çıktı. Operasyonun ilk 2 gününde 3’ü çocuk 15 kişi ölmüştü. Hamas’ın roketleri ise güney İsrail şehri Kiryat Malachi’de 3 sivilin ölümüne neden olmuştu.

Dün geceki saldırıların hedefi Gazze’nin merkezinde bulunan Mağazi Hamas kampı oldu. Filistin acil durumlar dairesinden sözcü Edhem Ebu Selmiye, saldırıda üç kişinin öldüğünü söyledi.

Filistinli bir güvenlik yetkilisi de AFP’ye yaptığı açıklamada, ölen üç kişinin Hamas’ın askeri kanadı İzzettin Kassam Tugayları’nın üyeleri olduğunu belirtti.



Haniye’nin evine saldırı



İsrail’in salı günü Hamas’ın askeri lideri Ahmed Cabari’ye düzenlediği suikastin ardından başlattığı hava saldırıları karşılığında Gazze’den de önceki gün başkent Tel Aviv yakınlarına roket atılmıştı. Gece nispeten sakin geçerken sabah saatlerinde yeni saldırı haberi geldi. İsrail uçakları bir saatten kısa sürede yaklaşık 200 saldırı gerçekleştirdi.

Saldırılarda, Gazze'nin kuzeyindeki E l-Kerame, Es-Sudaniyye ve E l-M akusi bölgelerinin yanı sıra kentin kuzeybatısındaki İzzeddin el-Kassam tugayları hedef alındı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da vurulan noktanın “Hamas hükümetinin kabine karargâhı” olduğu ifade edildi. Bir sözcü, “Ordu İsmail Haniye’nin Gazze’deki karargâhını hedef aldı” denildi.

Ordunun Twitter’daki resmi hesabından da, “Son altı saatte İsrail ordusu 85 terör noktasını hedef aldı” denildi. Hamas sözcüsü ise Gazze’deki durumu, “İsrail’in barbarca bombardımanı sonucu karargâh tamamen yerle bir oldu, komşu evler de hasar gördü” diye anlattı.



Tel Aviv açıklarına roket



İsrail’in saldırılarına Hamas ve askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları ise roketlerle karşılık verdi. İsrail’in başkenti Tel Aviv’de füzelerin kente düşmesi endişesiyle sirenler çalmaya başlarken halk panik güvenli yerlere kaçmaya çalıştı. İsrail’in füze savunma sistemi “Demir Kubbe”yi aşan iki roket, Tel Aviv’in kıyılarına, Akdeniz sularına düştü. Plajlarda panik yaşanırken polis, kentte patlama sesi duyulduğunu, ancak yaralı olmadığını açıkladı. Hamas, saldırılarında 75 kilometre menzilli İran yapımı Şafak 5 roketlerini kullandığını açıkladı. Gazze ile Tel Aviv arasında 70 kilometre bulunuyor. Hamas ilk defa bu kadar uzun menzilli füze kullanmış oldu.



Gazze işgali korkusu



İsrailli yetkililer “olası kara operasyonuna hazır olunması” çağrısı yaparken ordu, 16 bin yedek subayı göreve çağırdı. 75 bin subay da yedek listeye alındı. İsrail’in Gazze sınırına asker, tank ve zırhlı araç yığmaya başlaması “işgal korkusuna” neden oldu. Hamas’ın sürgündeki lideri Halid Meşal, Sudan’dan gönderdiği mesajda intikamın alınacağını belirterek “Yakında iyi haberleri duyacaksınız” dedi.

İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak ise, “Geçmişten ders almalıyız” derken, Gazze sınırındaki İsrail birliklerinin komutanı Albay Amir Baram da geçen ay Birinci Dünya Savaşı’nda İngiliz ve Osmanlı güçlerinin çatışmalarını inceleyerek taktik geliştirdiğini söylemişti.



Kandil de saldırıyı durduramadı



İsrail operasyonunun üçüncü gününde, Mısır Başbakanı Hişam Kandil’in destek amacıyla Gazze’ye düzenlediği ziyaret de patlama seslerini durduramadı. İsrail, Kandil’in Gazze’ye üç saatlik bir ziyaret düzenleyeceğinin duyurulmasının ardından bu süre boyunca saldırıda bulunmayacağını açıkladı. Fakat üç saat dahi olsa ateşkes uygulanamadı. Kandil Gazze’deyken İsrail’den roket atışları gerçekleştirildiği iddia edildi. Hamas’ın güvenlik sorumluları Kandil’in Gazze’de bulunduğu 3 saate içerisinde 3 ayrı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Kandil, Hamas hükümetinin Başbakanı İsmail Haniye ile bir hastaneyi ziyaret etti. İkili Gazze’deki Şifa Hastanesi’ni gezerken bir baba saldırılarda öldüğünü söylediği 4 yaşındaki oğlunun kanlar içerisindeki cansız bedeni ile yanlarına geldi. Kandil, “Hastanede gördüğüm yaralılar, şehitler ve kanı hala ellerimde, gömleğimde bulunan çocuk... Bunlar sessiz kalabileceğimiz şeyler değil. Mısır bu gerilimi durdurmak ve bir ateşkes sağlanması için fedakârlıklar yapmaktan kaçınmayacaktır” dedi.



75 bin yedeğe çağrı



İsrail ise Gazze'den gelen roket atışları nedeniyle 75 bin yedek askeri göreve çağırdı.



İsrail yönetimi, Gazze'ye yönelik yürütülen saldırılara füzelerle karşılık verilmesi üzerine seferberlik kapsamında 75 bin yedek askeri göreve çağırmak için işlemlere başladı.

Yedek askerlerin göreve çağrılması önceki gün gündeme gelmiş ancak sayı 30 bin olarak açıklanmıştı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise öncesinde yaptığı açıklamada 'gerekirse operasyonları genişletebileceklerini söylemişti. İsrail'in kara operasyonuna başlamasından endişe ediliyor.



Sınıra özel birlik



İsrail Ordusu'nun, muhtemel kara harekatı için, Gazze'ye yakın noktalara ordunun en seçkin birliklerinden oluşan 'Golani Tugayı' birliklerini konuşlandırdığı öne sürüldü.



3 anayol kapatıldı



İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail'in güneyinde, Gazze yönüne giden 3 ana arter yolu ''bir sonraki emre kadar kapattığını'' açıkladı. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başkanlığında 9 bakanın katılımıyla toplantı yapılacağı öğrenildi.



Kudüs ve Tel Aviv'e roket



Filistin tarafından ise İsrail topraklarına roket saldırısı sürüyor. Filistinli militanlar Kudüs ve Tel Aviv'e roket attı. Görgü tanıkları, sirenlerin devreye girmesinin ardından Tel Aviv'de iki patlama duyulduğunu belirtti. İsrail güvenlik birimleri, ilk saldırıda Hamas'ın iki roket ateşlediğini, bir tanesinin denize, diğerinin ise Tel Aviv'deki bir banliyöye düştüğünü belirtti. Şehre isabet eden roketin can kaybına neden olmadığı ifade edildi.

Hamas, İsrail'in hava saldırılarının ardından Tel Aviv'e iki Kassam roketi ateşlediğini açıkladı. Tel Aviv polisi ise ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadığını belirtti. Saatler sonra bu sefer Kudüs'e roket fırlatıldı. İsrail basını, sağlık personelinden aldıkları bilgiye dayanarak, kentin hemen dışına düşen roketin can kaybına yol açmadığını belirtti. Gazze'den atılan füzeler nedeniyle dün 3 İsrailli hayatını kaybetmişti.



BM Genel Sekreteri Gazze'ye gidecek



Gerilim artarak devam ederken, uluslararası toplumun diplomatik çabaları da devam ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Mun, taraflara itidal çağrısı yaptı. Ban’ın ateşkes sağlanması için önümüzdeki günlerde Gazze ve Kudüs'e gidebileceği de açıklandı. Filistin lideri Mahmud Abbas da Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi'ye haftasonunda Gazze'yi ziyaret etmesi çağrısında bulundu.