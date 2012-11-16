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Dünya

Türkiye ve dünyada 'İsrail' protestoları

İsrail'in saldırıları, Türkiye'nin hemen hemen bütün kentlerinde cuma namazı çıkışında yoğun protestolarla tepki gördü

16 Kasım 2012 20:03

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinde cuma namazı sonrasında protesto edildi.

Sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği, İstanbul, Diyarbakır, Van, Karaman, Bursa, Yalova, Şanlıurfa, Yozgat, Kırşehir, Konya, Çorum, Adıyaman, Kocaeli, Trabzon, Adana, Edirne, Mersin başta olmak üzere ülke genelindeki protestolarda, ağırlıklı olarak ''Kahrolsun İsrail'' sloganları atıldı. 
 
Bazı illerde, ellerinde bayraklar ve pankartlarla yürüyüş yapan gruplara esnafın alkışlayarak, sürücülerin de korna çalarak destek verdiği görüldü.
 
Protestolarda İsral'in ''katliamcılığına devam ettiği''  belirtilerek, Filistin halkıyla dayanışmanın önemine vurgu yapıldı. İsrail'in sert ifadelerle kınandığı protestolarda, dünyanın saldırılara sessiz kalmaması gerektiğinin altı çizildi.
 
 

Konya'da gıyabi cenaza namazı

 
 
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenler için Konya'da da cuma namazı sonrasında gıyabi cenaze namazı kılındı.
 
 

Dünyada protestolar

 
 
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar, İran, Yemen, Tunus ve Mısır'ın da yer aldığı İslam ülkelerinde cuma namazı sonrasında yapılan gösterilerde kınandı.
 
İran'da Tahran Üniversitesi'nden Filistin Meydanı'na doğru yürüyen protestocular, sık sık ''ABD'ye ölüm'', ''İsrail'e ölüm'' sloganı attı. Yemen'in başkenti Sana'da Sittin Meydanı'nda toplanan göstericiler, ''Gazze halkının yanındayız'' mesajı verdi.
 
Atılan sloganlarda ''İsrail'in yıllardır sürdürdüğü işgalin son bulması gerektiği ve dünya Müslümanlarının yaşanan zulme seyirci kaldığı'' ifade edildi.
 
Mısır'da da, Kahire Tahrir Meydanı ve Ezher Camisi ile İskenderiye'nin el-Kaid İbrahim Camisi avlusunda toplanan Mısırlılar İsrail'in saldırılarını kınadı.
 
 

Tunus'ta barış yürüyüşü

 
 
Tunus'un başkenti Tunus'ta da binlerce kişi, Cuma namazından sonra İsrail'in saldırıları karşısında Filistin halkına destek için ''barış yürüyüşü'' düzenledi.
 

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