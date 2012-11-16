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Erdoğan: Umarım egemen güçler İsrail'i durdurur

Başbakan Erdoğan, 'Dünyada malum egemen güçler burada yine faturayı kalkıp Gazze halkına, oradaka direnişçilerin kendilerine kesme gayretine giriyorlar' dedi

16 Kasım 2012 15:54

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gazzelilerin yanında olduklarını belirterek, konuya ilişkin ABD Başkanı Obama ile telefon görüşmesi yapacağını açıkladı. Erdoğan, "Temenni ederim ki, gerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi alacağı kararla, gerekse dünyadaki egemen güçler takınacakları tavırla İsrail'in bu saldırgan tutumunu sona erdirir" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Camii'ndeki cuma namızının çıkışında gazetecilere açıklama yaptı. Başbakan Erdoğan İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Adeta işi bitirme noktasına geldiği anda ne oldu bitti anlayamadan Gazze'ye saldırıları olmuştu. Ve o saldırının ardından 2008 seçimleri geliyordu. Bin 500 Gazzeli şehit olmuş 5 bin de yaralı vardı. Şimdi yine seçim arefesindeler. Önümüzdeki ay seçim söz konusu ve bu seçim öncesinde şimdiki malum yönetim böyle bir saldırıyı düzenlemek suretiyle Gazze'deki masum insanları kendilerine göre vurma yoluna gitmiştir.

Dünyada malum egemen güçler burada yine faturayı kalkıp Gazze halkına, oradaka direnişçilerin kendilerine kesme gayretine giriyorlar ve tabi burada biz Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak Gazze'deki kardeşlerimizin yanındayız. Haklı davalarının yanındayız. Benim bu akşam Obama'yla telefon görüşmem olacak. Putin ile randevu talep ediyor arkadaşlar. İsrail bu saldırgan tutumunu devam ettiriyor. Gerek BM güvenlik konseyi gerekse dünyadaki egemen güçler takınacakları tavırle bu saldırgan tutumu bıraktırabilir" şeklinde konuştu.

Erdoğan, Gazze'yi ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz? şeklindeki bir soruya "Şu anda programımda öyle birşey yok" yanıtını verdi.

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