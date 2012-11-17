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Dünya

İsrail asker sayısını artırdı: 75 bin asker göreve

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik yürütülen saldırılara füzelerle karşılık verilmesi üzerine seferberlik kapsamında orduya 75 bin yedek askerin çağrılması için işlemlere başladı.

17 Kasım 2012 01:06

 

İsrail Ordusu'nun 75 bin yedek askeri daha göreve çağırmak için işlemlere başladığı bildirildi. Bu arada, İsrail basını, Gazze'den ateşlenen üç füzenin Kudüs'e isabet ettiğini duyurdu.
 
İsrail Hükümeti'nden 9 bakanın konuyu görüşmek üzere bu akşam bir araya geleceği kaydedildi.
 
Öte yandan İsrail Ordusu'nun, muhtemel kara harekatı için, Gazze'ye yakın noktalara ordunun en seçkin birliklerinden oluşan ''Golani Tugayı'' birliklerini konuşlandırdığı öne sürüldü. İsrail Ordusu dün yaptığı açıklamada, 30 bin yedek askeri göreve çağırdıklarını duyurmuştu
 
 

Körfez Savaşı'ndan sonra ilk kez: Kudüs'e füze!

 
 
Kudüs, Körfez Savaşı'ndan bu yana ilk kez füzelerin hedefi oldu. İsrail basını, Gazze şeridinden ateşlenen bir füzenin Kudüs'e isabet ettiğini duyurdu. AFP'ye konuşan İsrail Ordusu'ndan bir sözcü ise füzenin Kudüs'ün dışında bir bölgeye isabet ettiğini duyurdu. Füzenin isabeti sonucu can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.
 
 

Gazze sınırına giden yollar kapatıldı

 
 
İsrail, Gazze sınırına giden 3 ana arter yolu kapattı. İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail'in güneyinde, Gazze yönüne giden 3 ana arter yolu ''bir sonraki emre kadar kapattığını'' açıkladı. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başkanlığında 9 bakanın katılımıyla toplantı yapılacağı öğrenildi.
 
 

İsrail ateşkese uymadı

 
 
Mısır Başbakanı Hişam Kandil'in Gazze'ye 3 saatlik ziyareti sırasında ateşkes ilan edeceğini duyuran İsrail buna uymadı. Kandil, Gazze'de olduğu sırada İsrail savaş uçakları Nazila bölgesini bombalayarak 2 Filistinliyi öldürdü. İsrail saldırıyı gerçekleştirmeden önce Hamas'ı 3 saatlik "ateşkes"e uymamakla suçladı.
 
 
Tel Aviv'de siren sesleri duyuluyor
 
 
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de füze saldırısı endişesiyle yeniden sirenlerin çalındığı ve halkın panik içinde olduğu bildirildi. Gazze'den atılan füzelerin Tel Aviv'e düşmesi ihtimali nedeniyle kentte siren seslerinin çaldığı, halkın panik içinde güvenli yerlere kaçmaya çalıştığı ifade edildi.
 
 

'Bir saatte 200 saldırı'

 
 
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava destekli saldırılarda üçüncü güne girilirken, sabah saatlerinde yeni saldırı haberi geldi. Bir saatten kısa sürede yaklaşık 200 saldırı gerçekleştirildi.
 
Saldırılarda, Gazze'nin kuzeyindeki el-Kerame, Es-Sudaniyye ve el-Makusi bölgelerinin yanı sıra kentin kuzeybatısındaki İzzeddin el-Kassam tugaylarının hedef alındığı belirtildi. Gazze'nin güneyinde yer alan Tel Heva mahallesindeki İçişleri Bakanlığı binasının da isabet aldığı ve tamamen yıkıldığı öğrenildi.
 
Yerel kaynakların bildirdiğine göre Refah, Hanyunus kentleri ile Gazze'nin kuzeyindeki pek çok yerleşim bölgesine de onlarca saldırı gerçekleştirildi. Öte yandan, Hamas komutanlarından Muhammed Sinvar'ın Gazze'nin güneyindeki evine düzenlenen hava saldırısında bina tamamen yıkılırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
 
Bölgede yaşanan yoğun bombardıman ve şiddetli çatışmaların etkisiyle halkın tedirgin ve endişeli olduğu gözlendi. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açılamada, düzenlenen saldırılarda ölü sayısının 20'ye çıktığı belirtilirken, yaralı sayısı ise 235 olarak kaydedildi.
 

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