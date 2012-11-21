T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsrail bu kez basın aracını vurdu; 2 gazeteci öldü

İsrail savaş uçakları, basın aracını vurdu. El-Aksa televizyonunun 2 kameramanı yaşamını yitirdi

21 Kasım 2012 09:32

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırısı sırasında olayları takip etmek üzere bölgeye giden 2 gazetecinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'de ateşkesin yakın zamanda sağlanacağına yönelik açıklamalar yapılırken, İsrail savaş uçakları, Gazze'de basın aracını vurdu.

Saldırıda Hamas'a bağlı El-Aksa Televizyonu'nun kameramanlarından Mahmud el-Komi ve Husam Selame'nin öldüğü bildirildi.

Bu gece TSİ 24.00'da yürürlüğe girmesi öngörülen ateşkese saatler kala İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırması, Hamas'ın da buna misilleme yapabileceği belirtildi.

ETİKETLER

israilgazzegazetecibasın aracını vurduöldü

İlgili Haberler

Tel Aviv'e roket saldırısı yapıldı, İsrail Savunma Bakanlığı boşaltıldı

Kudüs Tugayları, İsrail'in Gazze saldırısına karşı Tel Aviv'e füze attığını bildirdi. İsrail, 30 bin yedek askeri göreve çağırdı

Gazze operasyonunda 6 günün bilançosu: 86 Filistinli ve 3 İsrailli öldü

Askeri operasyonun şimdiye kadarki en kanlı günü, dün yaşandı. İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında aynı evde yaşayan 10 kişi yaşamını yitirdi

İsrail Gazze bombardımanını askıya aldı

BM Güvenlik Konseyi'nin taraflara ateşkes ilan ederek Gazze'de insani yardım faaliyetlerinin önünü açması için çağrı yapması bekleniyor

Erdoğan'dan Gazze saldırısına sert tepki: Öleceksek adam gibi ölelim

Başbakan Erdoğan, 'Biz Cumhuriyete slogan atarak sahip çıkanlardan değiliz. Milliyetçiliğe hamaset yaparak sahip çıkanlardan değiliz' dedi

İsrail'den Gazzelilere: Evlerinizi derhal boşaltın şehir merkezinde toplanın

İsrail hava kuvvetleri Gazze sokaklarına havadan broşürler attı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24