İsrail bu kez basın aracını vurdu; 2 gazeteci öldü

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırısı sırasında olayları takip etmek üzere bölgeye giden 2 gazetecinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'de ateşkesin yakın zamanda sağlanacağına yönelik açıklamalar yapılırken, İsrail savaş uçakları, Gazze'de basın aracını vurdu.

Saldırıda Hamas'a bağlı El-Aksa Televizyonu'nun kameramanlarından Mahmud el-Komi ve Husam Selame'nin öldüğü bildirildi.

Bu gece TSİ 24.00'da yürürlüğe girmesi öngörülen ateşkese saatler kala İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırması, Hamas'ın da buna misilleme yapabileceği belirtildi.