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Yaşam

İSMEK'ten 'Sanata adanmış bir ömür' sergisi

Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasını stilize eden ve bilinen Atatürk portrelerini yapan Ressam- Kaligraf Etem Çalışkan’ın, 61 yıllık sanat hayatından süzülenler, "Sanata Adanmış Bir Ömür Etem Çalışkan" isimli sergiyle gün yüzüne çıkıyor.

11 Mart 2014 19:31

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları İSMEK, 'İSMEK’in Ustaları' üst başlığıyla gerçekleştirdiği sergilerin ikincisini, sanatseverlerin beğenisine sundu. Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasını stilize eden ve bilinen Atatürk portrelerini yapan Ressam- Kaligraf Etem Çalışkan’ın, 61 yıllık sanat hayatından süzülenler, "Sanata Adanmış Bir Ömür Etem Çalışkan" isimli sergiyle gün yüzüne çıkıyor. Sergide Etem Çalışkan'ın 61 yıllık sanat hayatından üzülen 108 eser yer alıyor. Aynı zamanda İSMEK’te kaligrafi eğitimleri veren Çalışkan'ın sergisi 17 Mart'a kadar açık kalacak. İSMEK, her yıl gerçekleştirdiği genel sergilerden farklı olarak geçtiğimiz yıldan bu yana "İSMEK’in Ustaları" üst başlıklı sergiler düzenlemeye başladı. 
Bugün hemen her yerde görmeye alıştığımız Mustafa Kemal Atatürk'ün yeniden yorumladığı M.K. Atatürk imzası ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ile İstiklal Marşı'nın yazımını yapan ve fonda yer alan meşhur Atatürk portresinin de çizeri olan Çalışkan, aynı zamanda Kuran-ı Kerim'in Türkçe mealini yeni yazı ile yazmıştır.

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