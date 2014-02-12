Sanat yağmasında yeni perde

Augsburg Savcılığı, Cornelius Gurlitt'in Münih'in nezih semtlerinden Schwabing'deki dairesinde vergi kaçakçılığı şüphesiyle başlatılan bir soruşturma kapsamında geçen yıl yaptığı aramada, binden fazla tabloyu gün ışığına çıkarmıştı. Soruşturmacılar, bunlardan 600'ünün, Nazi Almanyası döneminde Yahudi koleksiyonculardan gasp edilmiş ya da "soysuz" bulunarak toplatılan eserler olduğu ihtimali üzerinde duruyor. Başlarda eserlerin toplam değerinin 1 milyar euroyu aştığı tahmin edilirken, bu rakam daha sonra on milyonlarca euroyla ifade edilmişti.

Gurlitt’in dairesinde bulunan tabloları asıl sahiplerine iade etmek için Bavyera eyalet yönetimi federal hükümet temsilcileriyle birlikte çalışıyor. Soruşturma, Augsburg Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Soruşturmaya paralel olarak kurulan ve uzmanlardan oluşan bir çalışma grubu da savcılığa destek veriyor. Bavyera Adalet Bakanlığı eski müsteşarı Ingeborg Berggreen-Merkel, sözkonusu komisyonun başkanlığını yapıyor.

Salzburg'dan Picasso ve Renoir çıktı

2013 yılı sonunda Gurlitt'in vasisi tayin edilen avukat Christoph Edel'in girişimiyle Gurlitt'in Salzburg'daki evinde de arama yapıldı. Arama sonucunda 60 kadar ünlü ressamın imzasını taşıyan tablo ortaya çıkarıldı.

Eserler arasında Pablo Picasso, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir ve Édouard Manet imzalı tabloların da bulunduğu belirtildi. Tabloların Nazi Almanyası döneminde Yahudi koleksiyonculardan gasp edilmiş eserlerden olup olmadığının denetleneceği belirtildi. Gurlitt'in sözcüsü Stephan Holzinger, "İlk incelemeye göre böyle bir ihtimal söz konusu değil" dedi.