-Başkentte heyecan uyandıran sergi ANKARA (A.A) - 20.01.2012 - Milyonlarca yıl önce yaşadığı belirtilen farklı türdeki dinozorların hareket eden, ses çıkaran ve gerçek ebatlarında yapılan maketlerinin yer aldığı sergi Ankara'da açıldı. ANKAmall ev sahipliğinde, İstanbul Exhibitions tarafından Türkiye'ye getirilen ''Dinozorlara Yolculuk Sergisi''nin açılışı yapıldı. Sergide, dünyanın en gelişmiş robotlarını üreten bir Japon firması tarafından Natural History Museum için geliştirilen hareketli ve ses çıkaran 7 farklı türdeki 12 dinozor maketi bulunuyor. Başkentli öğrencilere farklı bir karne hediyesi olarak düzenlendiği belirtilen serginin açılışına özellikle çocuklar büyük ilgi gösterdi. Gruplar halinde sergiyi gezen çocuklar, oluşturulan doğal bir ortamdaki maket dinozorların gövdeleriyle yaptığı hareketler ve çıkardıkları ses karşısında büyük heyecan yaşadı. İstanbul Exhibition Yöneticisi Selim Sefada, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Londra'nın dünyaca ünlü doğa tarihi müzesi Natural History Museum'un hazırladığı ''Dinozorlara Yolculuk Sergisi''ni mümkün olduğunca çok çocukla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Sefada, ''65 milyon yıl öncesinin gizemli canlılarının dünyasına uzanan bu keyifli yolculuğa tüm Türkiye'yi ortak etmeye çalışıyoruz'' dedi. Yaklaşık 4 ay süren çalışmaların ardından açılan serginin, 20 Mart'a kadar gezilebileceği bildirildi.