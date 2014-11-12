Telegraph: Bağdadi öldü, IŞİD'in yeni lideri Saddam

İngiliz Telegraph Gazetesi, IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğüne yönelik iddialar sonrası örgütün başına kimin geçeceği yönündeki tartışmalar ışığında eskiden uyuşturucu satıcılığı yapan Saddam Cemal isminin ortaya atıldığını öne sürdü.

Bağdadi'nin yapılan hava saldırısı sonucu öldürüldüğü iddiaları 'Bağdadi'den sonra IŞİD lideri kim olacak? IŞİD'in Bağdadi'den sonra devam edecek gücü var mı?' sorularını gündeme getirdi.

Bu bağlamda yürütülen tahminlere göre, IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesi, IŞİD'in hareket alanının daraltılması için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, ABD Ordusu'ndan emekli Tümgeneral James Marks "Bağdadi'nin ölmesi durumunda IŞİD yeni liderlerle yeni bir merhaleye girer. IŞİD liderliğinin Saddam Ordusu'na dayandığını hatırlatmamız gerekir" dedi.

‘Yeni lider Saddan Cemal’

Telegraph Gazetesi IŞİD'in Suriye'deki yeni komutanlarından birinin korumalığını yaptıktan sonra bu görevinden kaçarak ayrılan Abu Abdullah adlı kişiyle konuştu. Gördüklerinin İslam'ı yaymak adına doğru bir yol olmadığını düşünerek örgütten kaçtığını belirten Abdullah röportajda; bir dönem yanında bulunduğu, IŞİD'in yeni lideri olduğunu iddia ettiği Saddam Cemal'le ilgili bilgiler verdi.

Saddam Cemal kim?

Abu Abdullah'a göre Saddam Cemal eskiden bir uyuşturucu satıcısıydı. Daha sonra Özgür Suriye Ordusu'na katıldı. Son olarak da IŞİD içinde yer aldı.

Haberde, Saddam Cemal'le ilgili özetle şu bilgiler veriliyor:

"IŞİD Cemal'in evini havaya uçurdu, kardeşlerinden birini öldürdü. Başka bir kardeşini de önce esir alıp sonra öldürdü. Bundan sonra Cemal ortadan kayboldu. 2013 Kasım'ında ortaya çıktı ve IŞİD'e biat ettiğini açıkladı. Şaitat adlı aşiret IŞİD'e karşı ayaklanınca buna karşılık bu aşiretten 700 kişiyi öldürdü. Bir anne ile babanın gözü önünde çocuklarının başını kesti."