IŞİD lideri İstanbul'da yakalandı

Fransa gizli servislerinin IŞİD'le mücadelede en çok aradığı isimlerden olan Fas kökenli Fransız vatandaşı Mourad Fares'in geçen ay gizlice İstanbul'da Türk polisi tarafından yakalandığı ortaya çıktı.

Fransız basını Türkiye'nin Fares'i dün gece sessiz sedasız Fransa'ya iade ettiğini yazdı. RTL radyosu, Fares'in bu sabah Paris'te terörle mücadele yargıçlarının önüne çıkarıldığını bildirdi.

Kayhan Karaca’nın NTV’de yer alan haberine göre, Fransa'nın İsviçre sınırındaki Thonon-les-Bains kentinde doğan 29 yaşındaki Fares, IŞİD saflarında savaşmak için Fransa'dan eleman toplayan bir şebeke oluşturmakla suçlanıyor.

Fransız basınında yer alan bilgiye göre, Fares Ağustos ayında resmi bir belge için Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldi.

Kendisine belge veren Fransız makamları İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yakalanması için Türk makamlarına başvuruda bulundu.

Başvuruya olumlu yanıt veren Türk polisi Fares'i 16 Ağustos'ta yakaladı. İade işlemleri nedeniyle Fares'in yakalanmasının bugüne kadar gizli tutulduğu bildiriliyor.

Fransız servisleri, Facebook hesabında kendisini "Ebu Hasan" olarak tanıtan Fares'in Temmuz 2013'ten bu yana Suriye'de olduğunu belirtiyor.

Fares'in sorgusu sayesinde kendisine benzer diğer IŞİD elemanlarının da ele geçirilmesinin ümit edildiği ifade ediliyor.

Fransız hükümetinin verilerine IŞİD saflarında savaştıkları söylenen 3 bin Batılının arasında yaklaşık 900 Fransız vatandaşı da bulunuyor.