T24 LogoT24 Logo
Gündem

IŞİD lideri İstanbul'da yakalandı

IŞİD'in liderlerinden Fas kökenli Fransız vatandaşı Mourad Fares'in geçtiğimiz ay İstanbul'da yakalanarak Fransa'ya iade edildiği ortaya çıktı

11 Eylül 2014 19:58

Fransa gizli servislerinin IŞİD'le mücadelede en çok aradığı isimlerden olan Fas kökenli Fransız vatandaşı Mourad Fares'in geçen ay gizlice İstanbul'da Türk polisi tarafından yakalandığı ortaya çıktı. 

Fransız basını Türkiye'nin Fares'i dün gece sessiz sedasız Fransa'ya iade ettiğini yazdı. RTL radyosu, Fares'in bu sabah Paris'te terörle mücadele yargıçlarının önüne çıkarıldığını bildirdi. 

Kayhan Karaca’nın NTV’de yer alan haberine göre, Fransa'nın İsviçre sınırındaki Thonon-les-Bains kentinde doğan 29 yaşındaki Fares, IŞİD saflarında savaşmak için Fransa'dan eleman toplayan bir şebeke oluşturmakla suçlanıyor. 

Fransız basınında yer alan bilgiye göre, Fares Ağustos ayında resmi bir belge için Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldi. 

Kendisine belge veren Fransız makamları İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yakalanması için Türk makamlarına başvuruda bulundu. 

Başvuruya olumlu yanıt veren Türk polisi Fares'i 16 Ağustos'ta yakaladı. İade işlemleri nedeniyle Fares'in yakalanmasının bugüne kadar gizli tutulduğu bildiriliyor. 

Fransız servisleri, Facebook hesabında kendisini "Ebu Hasan" olarak tanıtan Fares'in Temmuz 2013'ten bu yana Suriye'de olduğunu belirtiyor. 

Fares'in sorgusu sayesinde kendisine benzer diğer IŞİD elemanlarının da ele geçirilmesinin ümit edildiği ifade ediliyor. 

Fransız hükümetinin verilerine IŞİD saflarında savaştıkları söylenen 3 bin Batılının arasında yaklaşık 900 Fransız vatandaşı da bulunuyor.

ETİKETLER

ışidMourad Faresyakalandıfransafasistanbul

İlgili Haberler

20 yıl önce giden Ezidilerin köyüne IŞİD’den kaçan Ezidiler yerleşiyor

Batman’ın Ezidi Köyü Uğurca’ya gelen Şengalli Ezidiler yerleşerek yeni bir hayata başladı

'Türkiye, IŞİD operasyonuna kesinlikle katılmayacak'

Yeni Şafak: Davutoğlu başkanlığındaki güvenlik toplantısından IŞİD’e karşı operasyona kesinlikle katılmama kararı çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24