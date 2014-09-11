'Türkiye, IŞİD operasyonuna kesinlikle katılmayacak'

ABD Başkanı Barack Obama'nın IŞİD'e karşı eylem planını açıkladı. NATO bünyesinde oluşturulacak “çekirdek koalisyon”da Türkiye'nin yer alıp almayacağı da tartışılıyor. Yeni Şafak gazetesi, dün Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında toplanan güvenlik zirvesinde, 'Türkiye'nin harekata kesinlikle katılmaması' kararı alındığını yazdı.

Yeni Şafak’ın bugün (11 Eylül 2014) “Türkiye oyuna gelmez” başlığıyla manşetine taşıdığı habere göre, dün Ankara ’da ‘olası IŞİD operasyonu' gündemiyle toplanan ‘Ulusal Güvenlik Mekanizması' toplantısında, IŞİD'e karşı 'Çekirdek Koalisyon'dan uzak durma kararı alındı. İlhan Toprak imzalı habere göre toplantıda ‘bir kara ve hava harekatına kesinlikle katılmama’ ve 'pasif destek' fikri öne çıktı.

Yeni Şafak’ta yer alan haber şöyle:

‘Türkiye oyuna gelmez’

ABD'nin IŞİD tehlikesini bertaraf etmek için Irak ve Suriye'ye operasyon hazırlığına girişmesi hem sınırdaki tansiyonu yükseltti hem de diplomasi trafiğini hızlandırdı. Davutoğlu, Ankara'da zirve üstüne zirve yaparken, Çavuşoğlu da 3 ülkede nabız yokladı. Temel gündem maddesi ise olası 'IŞİD operasyonu'. Ankara'da toplanan Ulusal Güvenlik Mekanizması'nda, Türkiye'nin IŞİD'e karşı bir kara harekatına da destek vermesini içeren 'Çekirdek Koalisyon'dan uzak durma kararı alındı. 'Pasif destek' fikrinin öne çıktığı toplantıda, IŞİD'in Suriye'deki 'Esed rejiminin bir sonucu olduğu' vurgulandı.

'IŞİD'e ABD öncülüğünde oluşturulacak koalisyon gücüyle müdahale' mesajının NATO Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde yeralmasıyla birlikte bölgede kartlar yeniden karılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meseleyi ABD Başkanı Barack Obama ile Galler'de ele almasının ardından Savunma Bakanı Chuck Hagel da Türkiye'ye gelerek hem Çankaya'da hem de Başbakanlık'ta nabız yoklamıştı. Obama'nın Irak ve Suriye'de IŞİD hedeflerini havadan vururken, kara operasyonunu ise Irak ordusu, Kürt peşmerge güçleri ve Suriyeli muhaliflerin yanında Türkiye'ye yaptırma planı, Ankara'da diplomasi trafiğini hızlandırdı. Önceki gün kuvvet komutanlarını Merkez Bina'da toplayan Başbakan Ahmet Davutoğlu, dün de daha geniş katılımlı bir 'güvenlik zirvesi' düzenledi. 'Ulusal Güvenlik Mekanizması' adını taşıyan zirvede IŞİD operasyonu ve hâlâ örgütün elinde bulunan 49 Türk diplomatın durumu masaya yatırıldı.

Ankara ihtiyatlı

Toplantıda Türkiye'nin IŞİD'e karşı bir kara harekatına destek vermesini de içeren 'Çekirdek Koalisyon' konusuna sıcak bakılmazken, Irak ve Suriye'de başgösteren karışıklıklara dikkat çekildi. IŞİD'in Suriye'deki 'Esed rejiminin bir sonucu olduğu' hususu kalın çizgilerle çizilirken, Türkiye'nin müttefik koalisyonda 'pasif görev' alması fikri benimsendi. Zirvede, Türkiye'nin bu aşamada herhangi bir askeri operasyonda (kara ve hava) yeralmasının mümkün olmayacağı kararı alındı. Öte yandan zirvenin ABD Başkanı Barack Obama'nın IŞİD ile ilgili yol haritasını açıklamasından 16 saat önce yapılması dikkat çekti. Ankara'nın operasyona aktif destek vermesi halinde rehin durumdaki diplomatların hayatlarının riske girebileceği de değerlendiriliyor.

3 saatlik güvenlik zirvesi

Başbakan Davutoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıya, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulisi Akar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Abdullah Atay, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Başbakanlık Müsteşarı Fahri Kasırga, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan katıldı. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

İki ayrı mekanizma işleyecek

Bu arada Davutoğlu, çözüm süreci ile iç ve dış güvenlik konularını iki haftada dönüşümlü olarak ele alacak iki ayrı mekanizmayı harekete geçirdi. Geçtiğimiz hafta çözüm sürecinin masaya yatırıldığı güvenlik zirvesinde bu hafta IŞİD ve Irak ile Suriye'deki gelişmeler masaya yatırıldı. Ulusal Güvenlik Mekanizması olarak isimlendirilen zirve, iki hafta sonra yeniden yapılacak ve bu periyotlarla devam edecek. Aynı şekilde çözüm sürecine ilişkin olarak da oluşturulan mekanizma da yine iki haftada bir periyodik olarak yapılacak.

Eli boş döndü

Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı operasyonlar için uluslararası koalisyon oluşturmayı hedefleyen ve bu koalisyona Türkiye'nin de aktif katılımını isteyen ABD'ye 'olumsuz' cevap verildiği iddia edildi. Ankara'nın desteğini almak üzere geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel, Amerikan basınının iddiasına göre, destek sözü alamadı. ABD Başkanı Obama'nın Türkiye ve Suudi Arabistan'ı IŞİD'e karşı yürütülecek saldırılara ortak etmek istediğini bildiren New York Times'a göre Türkiye, 49 Türk vatandaşının IŞİD örgütünün elinde bulunmasından dolayı, onların hayatlarını tehlikeye atmamak için muhatabına 'Direkt bir saldırının içinde olmayız' cevabını iletti. Genelkurmay Başkanı Özel ile de görüşen Hagel, bu nedenlerle Washington'a el boş döndü.